ROUNDUP 2: Axel Springer will investieren - Aktionäre strafen Ausblick ab

BERLIN (dpa-AFX) - Das Medienhaus Axel Springer hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr dank eines starken Digitalgeschäfts gesteigert.



2019 möchte der Konzern vor allem in Wachstum investieren, wofür ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag anfallen wird, wie Konzernchef Mathias Döpfner am Donnerstag in Berlin ankündigte. Der Ausblick für das laufende Jahr enttäuschte die Analysten. An der Börse verlor der Aktienkurs 6,5 Prozent und war damit Schlusslicht im MDax.

Der Medienkonzern rechnet für 2019 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf Vorjahresniveau liegen.

Dass einige Aktionäre den Ausblick nicht positiv sehen, liege an deren "kurzfristigerer Perspektive", sagte Döpfner. Er verteidigte dabei die Investitionspläne. Der Konzern wolle weitere Mittel in die Digitalsparte und das Marketing stecken. Axel Springer sei mittlerweile ein "reines Digitalunternehmen" - 71 Prozent des Konzernumsatzes und 84 Prozent des bereinigten Ebitda würden im digitalen Bereich erzielt. Die Print-Werbeerlöse machten hingegen mittlerweile weniger als 10 Prozent aus.

Die Erlöse legten 2018 um rund 4 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro zu. Dies entsprach den Erwartungen der Analysten. Dabei kam das Wachstum allein aus der Sparte Classifieds Media mit ihren Job- und Immobilienportalen, die um rund 20 Prozent zulegte. Das Geschäft der Sparte News Media, zu der die Zeitungen "Bild" und "Welt" gehören, war leicht rückläufig.

Döpfner hob besonders die Entwicklung des Jobportals Stepstone hervor. Die Gruppe sei um 17 Prozent organisch gewachsen. 2019 sollen 300 neue Mitarbeiter eingestellt werden, zudem will das Portal nach Polen expandieren. Im laufenden Jahr soll die Sparte Classifieds Media voraussichtlich im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich weiter zulegen.

Bei den journalistischen Angeboten geht Axel Springer jedoch von einem Rückgang der Erlöse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Für die Kernmarken "Bild" und "Welt" verwies Döpfner auf die Zunahme der digitalen Abos, sie hätten 2018 um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. International sei die "Insider"-Gruppe die wichtigste Marke. Die Redaktion in den USA sei um 25 Prozent auf mehr als 270 Journalisten gewachsen. In Deutschland soll die Redaktion von Business Insider ausgebaut werden.

In der dritten Sparte Marketing Media gingen die Erlöse um 12,4 Prozent zurück, bei Services/Holding um 11,5 Prozent. Unter Marketing Media sind etwa das Preisvergleichsportal Idealo oder das Finanzportal finanzen.net zusammengefasst. In dem Segment wirkte sich die Schließung der US-Aktivitäten von Bonial Ende 2017 aus. Außerdem konnte finanzen.net nicht ganz an das Vorjahr anknüpfen.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte 2018 wie erwartet um 14 Prozent auf 737,9 Millionen Euro. Der um Zu- und Verkäufe bereinigte Gewinn stieg um 2,5 Prozent auf 335,7 Millionen Euro. Das Management plant 2018 eine höhere Dividende von 2,10 je Aktie, nach 2 Euro im Vorjahr. Im Bezug auf den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union äußerte sich Axel Springer relativ gelassen. Das Geschäft in England trage nur 5 Prozent zum Konzernumsatz bei./elm/men/fba