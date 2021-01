ROUNDUP: 1820 Corona-Tote in Großbritannien binnen 24 Stunden gemeldet

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert an Corona-Todesfällen registriert: Innerhalb von 24 Stunden wurden 1820 Todesfälle gemeldet.



Premierminister Boris Johnson sprach am Abend von "entsetzlichen" Zahlen. In einer Videobotschaft bereitete er das Land zugleich auf Schlimmeres vor. "Es wird noch mehr werden", sagte der Premier. Grund sei eine Infektionswelle vor Weihnachten mit der neuen, noch ansteckenderen Virusvariante, die sich rasend schnell in England ausgebreitet hatte. Diese sei nun in allen Teilen des Landes angelangt.

Der Regierung zufolge lag die Zahl der Neuinfektionen mit 38 905 Fällen am Mittwoch etwas höher als am Vortag - jedoch deutlich unter dem Niveau vom Jahreswechsel, als täglich rund 60 000 Fälle registriert wurden. Auch die Einweisungen ins Krankenhaus (3887) blieben auf hohem Niveau. Die Krankenhäuser sind insbesondere in England unter enormem Druck. Inzwischen haben in Großbritannien aber auch bereits 4,6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

Insgesamt wurden bisher knapp 96 000 Sterbefälle registriert, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde. Andere Berechnungen besagen, dass bereits mehr als 108 000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind./cmy/DP/nas