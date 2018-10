ROUDNUP: Nokia plant Stellenabbau zur Kostenersparnis - Weiter rote Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

ESPOO (dpa-AFX) - Maue Geschäfte auf einem umkämpften Markt haben dem Netzwerkausrüster Nokia auch im dritten Quartal belastet.



Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um rund ein Prozent auf 5,46 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag im finnischen Espoo mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn brach unterdessen um mehr als ein Viertel auf 487 Millionen Euro ein. Netzwerk- und Lizenzsparte des Konzerns schwächelten. Unter dem Strich reduzierte Nokia jedoch die Verluste von 183 Millionen Euro vor einem Jahr auf 79 Millionen, weil weniger Sonderkosten anfielen.

Um Kosten zu sparen, will Nokia nun Stellen abbauen. Um rund 700 Millionen Euro sollen die jährlichen Kosten bis Ende 2020 sinken, hieß es. Dafür müssten gut 900 Millionen Euro für den Stellenabbau eingeplant werden. Wie viele Arbeitsplätze dadurch wegfallen sollen, war zunächst unbekannt. "Unsere Branche ist eine derjenigen, in der ein konstanter Blick auf die Kosten notwendig ist", sagte Nokia-Chef Rajeev Suri.

Vorrangig macht den Finnen der Wechsel vom Standard LTE/4G auf den noch schnelleren Datenfunk 5G zu schaffen. Viele Kunden haben bereits ihre Mobilfunknetze zu einem Großteil auf 4G aufgerüstet. Der Nachfolger steckt aber noch in den Kinderschuhen.

Suri hatte nach den ersten sechs Monaten ein besseres zweites Halbjahr in Aussicht gestellt. Bei seiner Sicht blieb der Manager auch trotz der durchwachsenen Ergebnisse im dritten Quartal. Zuversicht gaben ihm der Auftragseingang und das Wachstum in der Netzwerksparte gegenüber dem Jahresbeginn. Den Ausblick insgesamt bestätigte Nokia.

An der Börse sorgten auch die weiteren Sparpläne kaum für Bewegung: Die Papiere lagen im Vormittagshandel 0,2 Prozent im Plus bei 4,69 Euro.