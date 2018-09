Mit ROTE NASEN Clown angstfrei zur Herz-Operation (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Clown begleitet ein herzkrankes Kind und seine Familie bis zurOP-Schleuse: das ist die ROTE NASEN OP-Begleitung im DeutschenHerzzentrum Berlin. Der Clown ist am Operationstag Teil derVorbereitungen zur OP und mindert damit Angst und Stressnachweislich.Vom Anziehen des OP-Hemdchens bis zum Abschied an der Schleusesteht der speziell weitergebildete ROTE NASEN Clown der Familie zurSeite. Die Clownerie und die Fröhlichkeit bedeuten nicht nur eineErleichterung für die Familien, sondern wirken sich auch positiv aufdie Arbeit des Ärzte- und Pflegeteams aus."Die entspanntere Atmosphäre erleichtert den Ärzten die Arbeit",bestätigt Dr. med. Mathias Redlin, Leiter der Kinderanästhesie desDeutschen Herzzentrums Berlin. "Die Kinder fühlen sich sichtbarbesser, wenn Druck und Angst vor der Operation mithilfe der Clownsgemindert werden. Und diese Wirkung ist messbar: Denn wir benötigenoft weniger Beruhigungsmittel." Reinhard Horstkotte, künstlerischerLeiter von ROTE NASEN Deutschland e.V., ergänzt: "Wir sehen Glück undGelassenheit auf den Gesichtern, sowohl der Kinder als auch derEltern. Denn wenn die Eltern weniger angespannt sind, wirkt sich daspositiv auf die Kinder aus. Schließlich haben sie bange Stunden desWartens vor sich und müssen ihren Kindern jetzt dennoch eine Stützesein."Dass diese besondere Clownvisite mehr als einen ideellen Wert hat,bestätigen internationale Studien. Eine Untersuchung in Kooperationmit der Universität Macerata/Italien (2014) stellte fest: Die Kinderwaren vor einer Operation angst- und stressfreier, weil ein Clown siebegleitete.Über ROTE NASEN Deutschland e.V.ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin, leidende Menschen mit derKraft des Humors zu stärken und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeitund neuen Mut zu schenken. ROTE NASEN Clowns sind speziellausgebildete Künstler. Botschafter von ROTE NASEN ist derweltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón.ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner derinternationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International.Die ROTE NASEN Gruppe ist in 10 Ländern tätig. Im internationalenVerbund besuchen jährlich 326 ROTE NASEN Clowns rund 705.800Menschen in 663 medizinischen und sozialen Institutionen.www.rotenasen.dePressekontakt:Annika Seiffert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,E-Mail: annika.seiffert@rotenasen.de;Tel.: 030 / 2000 763 20Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell