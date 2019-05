ROSE Bikes GmbH übernimmt Digitalagentur Kommerz (FOTO)

Bocholt (ots) -Die ROSE Bikes GmbH übernimmt die Spezialagentur für E-Commerce,User Experience und Omnichannel, Kommerz - the Frontend Company ausEssen. Mit dieser Übernahme gewinnt ROSE Bikes weitere, wertvolleDigitalkompetenzen für den weiteren Ausbau des Handelsgeschäfts undfür die Markenentwicklung hinzu. Erst im Februar hat ROSE Bikes mitMarcus Diekmann (CCO/CDO), einen der führenden Digital-Experten undMitgründer von Kommerz, in die Geschäftsführung geholt.ROSE Bikes GmbH verzeichnete 2018 einen Jahresumsatz von 85Millionen Euro, 80 Prozent davon erwirtschaftete der Fahrradexperteüber den Online-Kanal. Mit der Übernahme der Digitalagentur Kommerzwill sich das Familienunternehmen zukunftsfähig aufstellen, um sichweitere Marktanteile zu sichern. Ziel ist es, das Geschäft agiler zumachen, Multichannel zu verbessern und zum Innovationsführer derBranche zu werden.Die Übernahme von Kommerz erfolgt in Form eines Anteilstausches,die beiden Kommerz-Gründer Tim Böker und Sebastian Bomm bleibenUnternehmer. Bei ROSE Bikes GmbH werden die beiden Gründer künftigSchlüsselpositionen im Digitalgeschäft einnehmen: Tim Böker wird dieLeitung Retail-Marketing und Expansion übernehmen und Sebastian Bommfür die Leitung User Experience und Business Intelligenceverantwortlich sein. Sara Volkmer, langjährige Mitarbeiterin aus demKommerz-Team, übernimmt die Leitung E-Business. Alle berichten anMarcus Diekmann.Gleichzeitig wird die Agentur Kommerz künftig unter dem Namen ROSEdigital GmbH am Standort Essen zum digitalen Hub ausgebaut. AlleMitarbeiter am Standort Essen werden übernommen. Dort wird es eingesondertes Berater-Team geben, das ausgewählte, externe Mandantenberät und gemeinsame Innovationsprojekte vorantreibt. Tim Bökerbleibt Geschäftsführer des Agenturgeschäfts.Sebastian Bomm, Mitgründer von KOMMERZ: "Wir freuen uns sehr aufdiese Herausforderung und darauf, Teil dieser starken Marke sein zudürfen. Unser Ziel ist es, nicht nur unsere digitalen Kompetenzen beiROSE Bikes zu integrieren und weiterzuentwickeln, sondern langfristiggemeinsam das Unternehmertum fortzuführen.""Der Handel wird immer dynamischer und die Digitalisierungverlangt größtmögliche Agilität und das erforderliche Know-how imeigenen Unternehmen zu haben", erklärt Thorsten Heckrath-Rose,Geschäftsführer ROSE Bikes. "Aus anderen Branchen und von disruptivenGeschäftsmodellen lernen wir: the winner takes it all. In den letztenJahren ist es uns gelungen, unsere Bikes und die Designspracheweiterzuentwickeln und erste eigene Kompetenzen in derDigitalisierung aufzubauen. Gleichzeitig haben wir unsere Bekanntheitweiter gesteigert. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, den nächstenwichtigen Schritt in der Professionalisierung zu gehen, Kräfte zubündeln und gemeinsam noch erfolgreicher zu werden. Das Team vonKommerz ist dafür aufgrund der Erfahrung und Fachkompetenz dieperfekte Ergänzung für unser Team."Über ROSE Bikes GmbHDie ROSE Bikes GmbH ist Radexperte mit über 110-jährigerTradition. Der Fokus des Familienunternehmens, das heute über 300Mitarbeiter beschäftigt, liegt auf individuellen nach Kundenwünschengebauten Fahrrädern. Die Wunschbikes werden von Hand und inQualitätsarbeit am Hauptsitz in Bocholt im Münsterland montiert undeuropaweit ausgeliefert. Im Onlineshop sowie in den Stores in Bocholtund München lassen sich die Räder mithilfe des digitalenBike-Konfigurators einfach zusammenstellen. Neben kompletten Bikesbietet ROSE zudem Einzelteile, Zubehör und Bekleidung an.https://www.rosebikes.de/Über KOMMERZKOMMERZ ist eine E-Commerce Frontend Agentur. Mit derSpezialisierung auf User Experience und Design trifft sie genau denPuls der Zeit: Internationale Unternehmen engagieren KOMMERZ alsBerater für ihre digitale Retail-Strategie, darunter Brands wieEismann, Lampenwelt, Riani und Würth Group. Keine andere Agentur hatin den letzten drei Jahren so viele Awards für ihre Kundenprojekteverliehen bekommen wie KOMMERZ. 2018 erhält das Unternehmen dieAuszeichnung "Design-Agentur des Jahres" beim Shop-Usability-Award.KOMMERZ wurde 2013 von Sebastian Bomm und Tim Böker gegründet undbeschäftigt heute 25 Mitarbeiter am Standort Essen. www.kommerz.euPressekontakt:Vera VaubelVaubel Medienberatung GmbHE-Mail: medienberatung@vaubel.deTel.: +49 (0) 160 84 72068Lisa-Marie MöllmannROSE Bikes GmbHE-Mail: lisa-marie.moellmann@rosebikes.comTel.: +49 (2871) 2755 - 464Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell