ROSATOM Chef fordert von globalen Führungskräften Lösungen für menschenbezogene Kompetenzen

Sankt Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - RosatomsGeschäftsführer Alexey Likhachev hat weltweit an Führungskräfte ausder Politik, Wirtschaft und Bildung appelliert, sich einer Debatteanzuschließen, um dringend menschenbezogene Lösungen zuimplementieren, die dazu beitragen können, die zunehmende weltweiteKompetenzlücke und den zunehmenden Talentmangel zu beheben. Lautjüngsten Forschungsergebnissen, die in einer Podiumsdiskussion vonHerrn Likhachev vorgestellt wurden, gingen aufgrund dieser Problemejedes Jahr rund 6% des weltweiten BIP verloren."Die Liberalisierung des Handels hat der Weltwirtschaft gut getan,aber die rasante Globalisierung und die digitale Revolution habenleider viele Menschen ueberholt. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln,damit niemand zurückbleibt", sagte Likhachev bei einerPodiumsdiskussion auf der SPIEF '19 (St. Petersburg InternationalEconomic Forum)."Kein einziges Unternehmen, kein einziger Staat, nicht einmal dasgrößte Unternehmen der Welt wird es schaffen die Arbeitsmarktkulturvon sich aus verändern. Um keine Zeit zu verlieren, muss sich dieWorldSkills-Konferenz in Kasan im August auf einen Plan einigen, umeine Reihe von menschen-bezogenen Grundsätzen zur Lösung dieserdringenden Kompetenzlücke festzulegen. Dank einer gemeinsamen Studie,die von unserer neuen Initiative "Mission: Talent" in Auftrag gegebenwurde, und die von unseren Partnern BCG und WorldSkills Russiaunterstützt wurde, haben wir bereits diese Grundsätze gefunden. Jetztmüssen wir unter den führenden Experten und Führungskräften derindustrialisierten Welt einen gemeinsamen Konsens bilden, um dieseauf den Menschen ausgerichteten Lösungen zum Leben zu erwecken."Die fünf menschen-bezogenen Prinzipien, die während derPodiumsdiskussion vorgestellt wurden, sind wie folgt:- Kompetenzen der Zukunft (jeder sollte mit zukunftssicherenGrundfertigkeiten ausgestattet sein - einschließlich kognitiver,sozialer, kultureller und digitaler)- Eigenständigkeit (jeder hat das Recht, während seiner gesamtenberuflichen Entwicklung einen einzigartigen und individuellenKarriereweg einzuschlagen)- Liquidität der Kompetenzen (Informationen zu offenen Stellensollten weltweit leicht zugänglich sein; Mitarbeiter, die nuraufgrund von Kompetenzen und Erfahrungen eingestellt werden,unabhängig von Ausbildung, Geschlecht, Rasse, sozialem Status oderkörperlichem Zustand)- Arbeitsmarkttransparenz (Arbeitskräftemobilität, flexible undentfernte "virtuelle" Beschäftigung sollten allen zur Verfügungstehen, unabhängig vom derzeitigen Wohnort)- Wertevielfalt (der Arbeitsplatz und die Arbeitsplatzbedingungensollten die berufliche und persönliche Entwicklung jedesMitarbeiters fördern, unabhängig von seinen Werten undÜberzeugungen)