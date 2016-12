ROLLING STONE: Fotokünstler Wolfgang Tillmans gestaltet Jahresrückblick

München (ots) - Bekannt wurde Wolfgang Tillmans Anfang der1990er-Jahre mit seinen Fotos junger Raver. Im Jahr 2000 war er dannder erste deutsche Fotokünstler, der mit dem renommierten TurnerPrize ausgezeichnet wurde. Nun hat Tillmans eine Heftstrecke exklusivfür den deutschen ROLLING STONE gestaltet. Auf 12 Seiten zeigt der48-Jährige seinen Jahresrückblick. Das Heft mit den Künstlerseitenist ab Donnerstag, den 22. Dezember 2016, im Handel erhältlich.Sebastian Zabel, Chefredakteur ROLLING STONE: "Jahresrückblickegibt es viele, aber der von Wolfgang Tillmans ist in jeder Hinsichtaußergewöhnlich. Seine Arbeit ist so politisch wie persönlich. Wirfreuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihm."Für die Heftstrecke collagierte Tillmans die Seiten aus Fotos, dieer im vergangenen Jahr gemacht hat und Ausrissen aus seinerAnti-Brexit-Kampagne sowie Plakaten, einzelnen Tweets und Texten. DieBilder und Beiträge schichtete er übereinander. "Es spiegelt, wie wirdie Dinge sehen, denn wir sehen sie verdeckt", erklärt Tillmans seineArbeit. Die Fotos zeigen unter anderem Tillmans mit befreundetenMusikern. "2016 war für mich vor allem vom Brexit und von Musikgeprägt", sagt der in Berlin und London tätige Künstler.Der Fotograf gilt als einer der wichtigsten Künstler derGegenwart. Seit den 2000er Jahren arbeitet Tillmans zunehmend mitCollagen, Installationstechniken und Abstraktionen. Für Aufsehensorgte in diesem Jahr seine Kampagne gegen den Ausstieg desVereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Dazu entwarf er25 verschiedene Plakate. Die Motive wurden tausendfach im Internetgeteilt.Nach Neo Rauch im Jahr 2010 und Yoko Ono 2013 ist Tillmans derdritte Künstler, der einen Beitrag für den deutschen ROLLING STONEgestaltet. Seine Heftstrecke für den ROLLING STONE wird auch in derim Februar 2017 eröffnenden Tillmans-Werkschau in der Tate Gallery ofModern Art in London zu sehen sein.Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe des ROLLING STONE sindunter anderem ein Beitrag über den kürzlich verstorbenen LeonardCohen (1934-2016) und ein Interview mit den Rolling Stones.Weitere Informationen: www.rollingstone.dePressekontakt:Alexander HaukTel: +49 30 2591 77644alexander.hauk@axelspringer.deOriginal-Content von: ROLLING STONE, übermittelt durch news aktuell