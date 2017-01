ROK Stars will den Getränkemarkt EROBERN!

Lieber Leser,

ROK Stars hat nach eigenen Angaben eine neu Vereinbarung mit dem deutschen Unternehmen ZGM unterzeichnet. Hinter dem Kürzel versteckt sich das seit 1886 bestehende Unternehmen Zimmermann-Graeff & Müller, das heute zu den führenden Weinkellereien in Europa zählt. Für ROK Stars ist dabei wohl in erster Linie die Entwicklung neuer Getränke interessant. Laut Unternehmensangaben ist geplant, mit Hilfe von ZGM das Sortiment an Bier und Wein zu erweitern.

Plant ROK Stars einen Großangriff?

Im laufenden Jahr sollen Kunden sich auf eine Vielzahl an neuen Getränken aus der Kooperation freuen können. Demnach sind auch Produkte in den Bereichen, Whiskey, Gin, Wodka geplant sowie nicht-alkoholische Getränke und Mischgetränke. Gerade letztere erfreuen sich derzeit einer wachsenden Beliebtheit. Genauere Details gaben die beiden Unternehmen über die Partnerschaft aber nicht bekannt. So lässt sich nur darüber spekulieren, über welches Volumen wir hier reden und wie die finanziellen Details aussehen. Festzuhalten bleibt für den Moment also nur, dass das Sortiment von ROK Stars im Laufe des Jahres wohl spürbar ansteigen wird. Das ist aber kaum eine große Überraschung, ähnliche Entwicklungen gab es in der Vergangenheit auch schon ohne ZGM.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse