ROG verurteilt konzertierte Repressalien gegen Fernsehsender Al-Dschasira

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) verurteilt dieRepressalien mehrerer arabischer Staaten gegen den FernsehsenderAl-Dschasira im Zusammenhang mit der diplomatischen Krise um dasGolf-Emirat Katar. Saudi-Arabien hat das Büro des katarischenAuslandssenders geschlossen und ihm die Lizenz entzogen, Jordanienkündigte dieselben Schritte an. Schon vor zwei Wochen sperrtenSaudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten ArabischenEmirate (VAE) die Webseite des Senders. Bahrain und die VAE habenMedien beziehungsweise Nutzern sozialer Netzwerke Strafen fürÄußerungen der Sympathie gegenüber Katar angedroht. AmDonnerstagabend meldete Al-Dschasira einen groß angelegtenHackerangriff."Was Al-Dschasira in diesen Tagen erlebt, ist eine offensichtlichinternational abgestimmte Kampagne unverhohlener politischer Zensur",sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Mit dieser massivenRepressionswelle gegen einen Nachrichtensender von internationalerBedeutung demonstrieren Saudi-Arabien und seine Verbündeten ihrevöllige Geringschätzung der Medienfreiheit. Bundeskanzlerin AngelaMerkel sollte dieses Vorgehen bei Gesprächen wie kommende Woche mitdem ägyptischen Präsidenten Abdelfattah al-Sisi in Berlin in allerDeutlichkeit kritisieren. Al-Dschasira und seine Journalisten müssensofort ungehindert ihre Arbeit fortsetzen können."Wenige Stunden nach der Ankündigung, die diplomatischenBeziehungen zu Katar abzubrechen, hatte Saudi-Arabien am vergangenenSonntag das Al-Dschasira-Büro in der Hauptstadt Riad geschlossen unddem Sender die Lizenz entzogen. Die staatliche NachrichtenagenturSaudi Press Agency beschuldigte den Sender, er verbreite diePropaganda von Terrorgruppen, unterstütze die Huthi-Rebellen im Jemenund versuche, Uneinigkeit in Saudi-Arabien zu säen(http://ogy.de/wv1d). Inwieweit die Al-Dschasira-Mitarbeiter in Riadvon der Anordnung betroffen sind, dass katarische Staatsbürger dasLand innerhalb 14 Tagen verlassen müssen, war zunächst unklar.Schon in der Vergangenheit ist Saudi-Arabien verschiedentlichgegen Al-Dschasira vorgegangen. Ohnehin beschneidet das Königreichdie Pressefreiheit in vielfältiger Weise: Zensur ist tägliche Praxis.Verboten sind etwa Kritik an Religionsführern, ungenehmigte Berichteüber Gerichtsverfahren oder Berichte über die Proteste derschiitischen Minderheit. Lange Haftstrafen, Veröffentlichungs- undReiseverbote sind häufig. Am 17. Juni wird der Blogger Raif Badawiseit fünf Jahren im Gefängnis sitzen; seine Bestrafung zu 1000Stockschlägen war Anfang 2015 erst nach massiven internationalenProtesten ausgesetzt worden (http://ogy.de/c2ln). Er verbüßtweiterhin eine zehnjährige Haftstrafe. Badawi werden unter anderemkritische Online-Kommentare über die saudische Religionspolizei zurLast gelegt, mit denen er gegen das Gesetz gegen Internetverbrechenverstoßen habe.Die Regierung Jordaniens schloss sich dem saudischen Vorgehengegen Al-Dschasira am Dienstag an und kündigte ebenfalls an, dasStudio des Senders in der Hauptstadt Amman zu schließen sowie ihm dieLizenz zu entziehen (http://ogy.de/1qeb).BAHRAIN UND VAE WARNEN VOR "SYMPATHIEBEKUNDUNGEN" FÜR KATARDie Repressionswelle gegen die Medienfreiheit im Zuge derKatar-Krise zieht inzwischen weitere Kreise. BahrainsInformationsministerium forderte die Medien des Emirats am Donnerstagauf, nichts zu veröffentlichen, das Katars Handlungen in irgendeinerWeise billige oder rechtfertige. Wer solches Material veröffentliche,werde "zur Rechenschaft gezogen", warnte das Ministerium, ohnekonkrete Sanktionen zu nennen (http://ogy.de/nx6d).Schon vor dem Abbruch der Beziehungen hatten Bahrains Behördenvergangenes Wochenende überraschend die einzige unabhängige Zeitungdes Landes, Al-Wasat, verboten. Mit ihrer Berichterstattung gefährdedie Zeitung die Beziehungen Bahrains zu anderen Staaten, hieß es zurBegründung (http://ogy.de/hcn9). (Mehr zu den jüngsten Entwicklungender Pressefreiheit in Bahrain unter http://ogy.de/ot1d)Die Justiz der Vereinigten Arabischen Emirate kündigte am Mittwochan, "Sympathiebekundungen" für Katar in den sozialen Medien scharf zuverfolgen. Auf entsprechende Äußerungen stünden drei bis 15 JahreHaft sowie Geldstrafen von mindestens 500.000 Dirham (120.000 Euro),hieß es in einer Erklärung von Generalstaatsanwalt Hamad al-Schamsi(http://ogy.de/1hqe).Am Donnerstagabend berichtete Al-Dschasira, seine Webseite undseine digitalen Plattformen seien "systematischen und fortlaufenden"Hackerangriffen ausgesetzt, deren Intensität zunehme. Bislang seiendie Systeme aber nicht beeinträchtigt worden (http://ogy.de/9e5v).In Ost-Jerusalem stürmten am Dienstagabend israelischeUltra-Nationalisten unter der Führung des bekannten Aktivisten BaruchMarzel das Gebäude, in dem Al-Dschasira sein örtliches Studiobetreibt. Sie beschuldigten den Sender, er sei mit derDschihadisten-Miliz "Islamischer Staat" verbündet, und verlangtenseine Schließung (http://ogy.de/s47m).ÄGYPTEN UND GOLFSTAATEN ZENSIEREN ONLINE-MEDIENÄgypten, das ebenfalls seine diplomatischen Beziehungen zu Katarabgebrochen hat, hatte Al-Dschasira schon 2013 aus dem Land gedrängtund die Produktions- und Sendetechnik des Senders beschlagnahmt.Regierung und Justiz erhalten den Verfolgungsdruck aufAl-Dschasira-Journalisten bis heute aufrecht. So halten sie seit dem23. Dezember 2016 den ägyptischen Al-Dschasira-Producer MahmudHussein fest, der in der Zentrale des Senders in Katar arbeitet undsich nach eigenen Angaben zum Urlaub in seiner Heimat aufhielt. Bis2013 hatte er für das Al-Dschasira-Büro Kairo gearbeitet(http://ogy.de/4lmb).Vor zwei Wochen blockierte die Regierung fast zeitgleich mitSaudi-Arabien, Bahrain und den VAE die Webseite von Al-Dschasira.Zugleich sperrte Ägypten auch die Webseiten weiterer 20Online-Medien. Den meisten von ihnen wirft die Regierung eineBerichterstattung zugunsten der verbotenen Muslimbruderschaft vor.Unter den zensierten Webseiten ist jedoch auch das unabhängigeNachrichtenportal Mada Masr, das als eine der verlässlichstenNachrichtenquellen Ägyptens gilt und sich mit solidenInvestigativberichten einen Namen gemacht hat (http://ogy.de/sui6).Auslöser dieser Welle der Online-Zensur waren offenbarvermeintliche Iran-freundliche Äußerungen der katarischen Führung,die das Emirat umgehend als gefälscht und als Folge einesHackerangriffs auf die staatliche Nachrichtenagentur Qatar NewsAgency zurückwies. US-Ermittler vermuten Hacker aus Russland hinterdiesem Hacker-Angriff (http://ogy.de/b7gu).AL-DSCHASIRA REVOLUTIONIERTE EINST DIE ARABISCHEN MEDIENDer Nachrichtensender Al-Dschasira revolutionierte bei seinerGründung 1996 die arabische Medienlandschaft, indem er einem breitenSpektrum von Meinungen von den moderatesten bis zu den radikalstenStimmen eine Bühne gab. Er berichtete ausführlich über dieProtestbewegungen während des Arabischen Frühlings um 2011. Seitdemhat er bei vielen Zuschauern an Glaubwürdigkeit verloren, weil seineBerichterstattung weithin als einseitig zugunsten derMuslimbruderschaft und anderer Islamisten- oder Rebellengruppengefärbt wahrgenommen wurde. Vielen arabischen Regierungen gilt derSender als verlängerter Arm der katarischen Außenpolitik.Saudi-Arabien steht auf der jährlichen Rangliste derPressefreiheit auf Platz 168 von 180 Ländern, Bahrain auf Platz 164und die VAE auf Platz 119. Jordanien nimmt Platz 138 der Ranglisteein, Ägypten Platz 161, Israel Platz 91 und Katar Platz 123. 