ROG eröffnet erstes Zentrum für den Schutz von Journalistinnen in Afghanistan

Berlin (ots) - Zum Internationalen Frauentag eröffnet Reporterohne Grenzen (ROG) heute in Kabul das Zentrum für den Schutz vonJournalistinnen in Afghanistan (CPAWJ). Unter der Federführung derbekannten afghanischen Journalistin Farida Nekzad setzt sich dasCPAWJ für die Sicherheit von Frauen in Medienberufen ein und hilftihnen, gegen den sozialen Druck in einer patriarchalisch geprägtenGesellschaft anzukämpfen."Angesichts der extremen Gefahren auch und gerade für Journalistenkann Afghanistan kein sicheres Herkunftsland sein", sagteROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. "Besonders gefährdet sindFrauen im Journalismus: Sie werden von den Taliban und demIslamischen Staat verfolgt, die skrupellos gegen Medienschaffendevorgehen. Gleichzeitig zwingt viele der soziale Druck dazu, ihreArbeit aufzugeben. Seit 2002 wurden mindestens vier Journalistinnenvon ihren Verwandten ermordet."Um Journalistinnen besser zur schützen, organisiert das CPAWJunter anderem Seminare über physische und digitale Sicherheit. Zudemsetzt sich das neue Zentrum für ihre Rechte gegenüber Behörden undMedienunternehmen ein. Es gibt Empfehlungen an die Behörden darüber,welche Gesetze die Arbeitsbedingungen von Frauen in Medienberufenverbessern können.Das CPAWJ fungiert auch als Ort des Austauschs mit derMöglichkeit, Kontakte zu knüpfen, insbesondere für Journalistinnen,die in abgelegenen Gebieten arbeiten. Dafür arbeitet das Zentrumbereits mit zehn Journalistinnen in zehn verschiedenen Provinzenzusammen, fünf davon in Konfliktgebieten. Ziel ist es, das Netzwerkim ganzen Land auszubauen.Die Journalistin Farida Nekzad wird das Zentrum leiten. Sie hat imJahr 2009 die Nachrichtenagentur Wakht gegründet, in derJournalistinnen unter anderem über die Rechte von Frauen berichteten.Ihre Kritiker haben wiederholt versucht, sie zu entführen oder zuumzubringen. Als Nekzad im Jahr 2007 den Mord an der JournalistinSakia Saki recherchierte, bekam sie Anrufe und Emails mit derDrohung, dass sie das gleiche Schicksal erleiden werde. Nekzad hatzahlreiche Preise gewonnen, darunter den Courage in Journalism Awardder Internationalen Stiftung für Frauen in den Medien(http://t1p.de/x3tg). Auf Vorschlag von ROG lebte sie 2014 alsStipendiatin der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte mit ihrerTochter in Hamburg.ZWEI FEINDE DER PRESSEFREIHEIT IN AFGHANISTANAfghanistan gehört zu den gefährlichsten Ländern für Journalistenweltweit. Im vergangenen Jahr wurden dort mindestens zehnMedienschaffende wegen ihrer Arbeit getötet. ROG zählt die dortTerror verbreitenden Organisationen Taliban und Islamischer Staat zuden weltweit größten Feinden der Pressefreiheit (http://t1p.de/kd9g).Die Zahl der Journalisten aus Afghanistan, die sich mit der Bitte umUnterstützung an das ROG-Nothilfereferat wenden, ist 2016 imVergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Momentan steht ROG mit 10afghanischen Journalisten in Kontakt, die Hälfte von ihnen sindFrauen.Von den im vergangenen Jahr weltweit getöteten fünfJournalistinnen kamen drei aus Afghanistan (http://t1p.de/k5rn). Diedrei beim privaten afghanischen Fernsehsender Tolo TV angestelltenJournalistinnen Mariam Ebrahimi, Mehri Asisi und Sainab Mirsai kamenebenso wie vier ihrer männlichen Kollegen im Januar 2016 bei einemSelbstmordanschlag auf einen Kleinbus des Senders in der HauptstadtKabul ums Leben. Im Januar 2017 starb eine Mitarbeiterin desparlamentarischen Fernsehsenders bei einem Bombenanschlag auf dasParlament in Kabul (http://t1p.de/yscu).GEWALT GEGEN JOURNALISTINNENNeben dem hohen Sicherheitsrisiko stehen Journalistinnen inAfghanistan vor gesellschaftlichen Hürden. Viele werden von ihreneigenen Familien unter Druck gesetzt, weil diese um die Sicherheitder Frauen fürchten. Seit 2002 wurden mindestens vier Journalistinnenvon Verwandten getötet, darunter die Tolo TV Moderatorin SchaimaResaji im Jahr 2005 und zwei Jahre später die Moderatorin des SendersSchamschad TV, Schakiba Sanga Amadsch.Viele Journalistinnen mussten ihre Arbeit schließlich aufgeben. Ineinigen Regionen des Landes arbeiten gar keine Frauen im Journalismusmehr.Zusammen mit der taz Panter Stiftung lädt ROG im Mai 2017 dieafghanische Journalistin Schahla Schaikim im Rahmen eines"Auszeit-Stipendiums" drei Monate nach Berlin ein. Sie ist Direktorindes Radiosenders Nargis, der von Frauen für Frauen in Jalalabadgemacht wird.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Afghanistan auf Platz120 von 180 Staaten. Mehr zur Lage von Journalisten vor Ort findenSie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/afghanistan.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell