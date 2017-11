ROG ehrt Tomas Piatek aus Polen als Journalist des Jahres

Berlin (ots) -Sperrfrist: 07.11.2017 19:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ SPERRFRSIST: DIENSTAG, 7. November 2017 19:00 Uhr, FREI FÜRMITTWOCHSAUSGABEN +++Reporter ohne Grenzen (ROG) zeichnet Tomasz Piatek aus Polen alsJournalist des Jahres 2017 aus. Der Investigativ-Reporter hatte ineinem Buch scharfe Kritik am polnischen Verteidigungsminister geübtund ihm vorgeworfen, in illegale Waffen- und Geldgeschäfte mitRussland verstrickt zu sein. Dafür droht Piatek eine Anklage voreinem Militärgericht - ein im postkommunistischen Polen einmaligerVorgang."Akribische Recherchen wie die von Piatek sind unerlässlich, umLügen und Täuschungsmanöver von Politikern zu entlarven", sagteROG-Geschäftsführer Christian Mihr in Berlin. "Engagierte Reporterwie er gewährleisten die demokratische Kontrolle von Regierungen. Wirmüssen sie unterstützen, um den Nationalisten von der PiS und anderenFeinden einer offenen Gesellschaft nicht das Feld zu überlassen."Als Medium des Jahres würdigt ROG die unabhängige türkischeNachrichtenwebseite Medyascope. Sie gibt verfolgten Journalisten undBloggern durch Live-Videos und Podcasts eine Stimme und ermöglichtöffentliche Debatten über Themen, die in der Türkei unterdrücktwerden. Zum Bürgerjournalist des Jahres kürte die Jury den Fotografenund Blogger Soheil Arabi aus dem Iran, der seit 2013 wegenregierungs- und islamkritischer Einträge auf Facebook im Gefängnissitzt.Mit den Preisen ehrt ROG jährlich Journalisten, Medien undBürgerjournalisten, die sich in besonderer Weise um die Förderungoder Verteidigung der Pressefreiheit verdient gemacht haben. DiePreise werden am Dienstagabend in Straßburg verliehen.JOURNALIST DES JAHRES: TOMASZ PIATEKDem polnischen Journalisten Tomasz Piatek droht wegen einesBuches, das er im Sommer 2017 veröffentlichte, eine Anklage vor einemMilitärgericht. Seit Juni 2016 hatte Piatek in der linksliberalenTageszeitung Gazeta Wyborcza zwölf Artikel über VerteidigungsministerAntoni Macierewicz und dessen Verbindungen nach Russlandveröffentlicht.Ende Juni erschienen seine Recherchen unter dem Titel "AntoniMacierewicz und seine Geheimnisse" als Buch und verursachten einenSkandal. Piatek beschreibt darin die engen Verbindungen desVerteidigungsministers zum Umkreis von Wladimir Putin, zum russischenGeheimdienst und zu kriminellen Gruppen in Russland und wirft ihmvor, in illegale Waffen- und Geldgeschäfte verstrickt zu sein(http://t1p.de/2nsu, http://t1p.de/fys3).Der Minister, der sich öffentlich stets als polnischer Patriot undentschiedener Gegner Putins darstellt, schaltete daraufhin dieStaatsanwaltschaft ein, die den Fall ihrer Militärabteilungzuordnete. Unklar ist, warum nicht wie üblich ein ziviles Gericht denWahrheitsgehalt der Recherchen prüft. Sollte es zu einer Anklagekommen, drohen Tomasz Piatek bis zu drei Jahre Haft. Reporter ohneGrenzen und andere Organisationen forderten VerteidigungsministerMacierewicz Mitte Juli in einem offenen Brief auf, dieAnschuldigungen gegen Piatek fallen zu lassen (http://t1p.de/0vq2).Die national-konservative Regierung in Polen hat nach ihremAmtsantritt Ende 2015 den öffentlichen Rundfunk unter ihre Kontrollegebracht und rund 230 Journalisten entlassen, zur Kündigung gezwungenoder auf weniger einflussreiche Posten versetzt. Auch privateregierungskritische Medien stehen seither stark unter Druck. Durchein neues Gesetz will die Regierung den Anteil ausländischerInvestoren auf dem Medienmarkt beschränken. Nach dem Machtwechsel istPolen auf der Rangliste der Pressefreiheit um 36 Plätze auf Rang 54von 180 Staaten gefallen. (Weitere Informationen:www.reporter-ohne-grenzen.de/polen)MEDIUM DES JAHRES: MEDYASCOPEDie unabhängige türkische Nachrichtenwebseite Medyascope gibtverfolgten Journalisten und Bloggern durch Live-Videos und Podcastseine Stimme. Gegründet im Jahr 2015 durch den bekannten türkischenJournalisten Rusen Cakir, berichtet der Online-Sender über Themen ausPolitik, Gesellschaft, Kultur und Sport. Einige Sendungen werden auchauf Kurdisch, Englisch, Deutsch und Französisch übertragen. Dazugehört etwa der wöchentliche englischsprachige Podcast "This Week inTurkey." Medyscope hat sich zum Ziel gesetzt, eine in der Türkeiweitgehend unterdrückte öffentliche Debatte wieder zu ermöglichen.Das Land steht auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 155 von180 Staaten. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hat denkurz nach dem Putschversuch im Juli 2016 ausgerufenen Ausnahmezustandfür eine beispiellose Hexenjagd auf ihre Kritiker in den Mediengenutzt. (Weitere Informationen: www.reporter-ohne-grenzen.de/türkei)BÜRGERJOURNALIST DES JAHRES: SOHEIL ARABIDer Teheraner Fotograf Soheil Arabi sitzt seit Dezember 2013 imGefängnis, weil er auf regierungskritischen Facebook-Seiten Einträgeveröffentlicht haben soll, die den Islam infrage stellen. Er warmonatelang in Einzelhaft und wurde misshandelt, um ihn zu einemGeständnis zu zwingen. Ein Urteil von zunächst drei Jahren Haft, 30Peitschenhieben und einer Geldstrafe wurde im August 2014 auf Druckder Revolutionswächter in die Todesstrafe umgewandelt. Wenig späterwurde jedoch auch dieses Urteil aufgehoben und Arabi im September2015 zu siebenhalb Jahren Gefängnis verurteilt (http://t1p.de/3net).Im Juli 2017 wurde Arabis Frau verhaftet und blieb für acht Tage inGewahrsam, seither wird sie immer wieder bedroht und eingeschüchtert.Arabi begann deshalb Ende August einen Hungerstreik(http://t1p.de/p5jv).Das Internet wird im Iran stark zensiert und überwacht. KritischeJournalisten und Blogger werden drangsaliert und für Delikte wie"Propaganda gegen den Staat", "Verunglimpfung der Religion" und"Feindschaft gegen Gott" zu langen Freiheitsstrafen verurteilt. IhreHaftbedingungen sind oft lebensgefährlich. Daran hat sich auch unterdem 2013 mit Reformversprechen angetretenen Präsidenten Hassan Rohaniwenig geändert. Momentan sitzen im Iran 21 Journalisten und Bloggerim Gefängnis. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht das Land aufPlatz 168 von 180 Staaten. (Weitere Informationen:www.reporter-ohne-grenzen.de/iran)18 NOMINIERTE, DAVON MEHRERE IM GEFÄNGNISROG verleiht den Preis "Journalist des Jahres" seit 1992. DieAuszeichnung ist in jeder der drei Kategorien mit 2500 Euro dotiert.Viele der diesjährigen Nominierten kommen aus Ländern, in denen diePressefreiheit massiv unterdrückt wird. Sie haben sich trotzStrafverfolgung, Drohungen oder Gewalt durch mutige, unabhängigeBerichterstattung ausgezeichnet. In der Kategorie "Journalist des Jahres" waren nominiert: - TomaszPiatek (Polen) - Mehman Alijew (Aserbaidschan) - Rana Ayyub (Indien)- Alexander Sokolow (Russland) - Miguel Gutierrez (Kolumbien) -Masumeh Hidari (Afghanistan) - Carmen Aristegui (Mexiko)In der Kategorie "Medium des Jahres" waren nominiert: - Mada Masr(Online-Zeitung, Ägypten) - Al-Wasat (Zeitung, Bahrain) - TheCambodia Daily (Tageszeitung, Kambodscha) - Radio Jupiter(Radiosender, Madagaskar) - Rio Doce (Wochenzeitung, Mexiko) - Factum(Online-Magazin, El Salvador) - Medyascope (Online-Plattform, Türkei)In der Kategorie "Bürgerjournalist des Jahres" waren nominiert: -Ahmed Mansour (Vereinigte Arabische Emirate) - Pham Minh Hoang(Vietnam) - Maxence Mello (Tansania) - Soheil Arabi (Iran)Kurzporträts aller Nominierten finden Sie als PDF zum Downloadunter http://t1p.de/hvl2.