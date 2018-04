ROG: Vorwürfe gegen Journalistin Mesale Tolu endlich fallenlassen

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die türkischeJustiz auf, das Ausreiseverbot gegen Mesale Tolu aufzuheben und diekonstruierten Vorwürfe gegen die Journalistin endlich fallenzulassen.Der Prozess gegen Tolu geht am Donnerstag (26.04.) in Istanbulweiter. Die Staatsanwaltschaft wirft der deutschen Journalistin lautAnklageschrift Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisationund Terror-Propaganda vor. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft. Toluwurde Mitte Dezember nach mehr als sieben Monaten inUntersuchungshaft unter Auflagen freigelassen (http://t1p.de/ktm4).Sie darf die Türkei nicht verlassen und muss sich jeden Montag beider Polizei melden."Trotz der Freilassung bleibt Mesale Tolu in den Augen dertürkischen Staatsanwaltschaft eine Kriminelle, die wie viele andereJournalisten im Land einfach nur ihren Job gemacht hat. Solange Toludas Land nicht verlassen darf, bleibt sie eine politische Geisel dertürkischen Regierung", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr."Auch angesichts der Wahlen in zwei Monaten muss dieWeltöffentlichkeit weiterhin in die Türkei schauen und diebeispiellose Verfolgung kritischer Journalisten benennen. Durch dieFreilassung von Deniz Yücel hat sich die Lage für Journalisten in derTürkei nicht verbessert."Der Prozess gegen Tolu begann am 11. Oktober 2017. Die deutscheJournalistin, die im Jahr 2007 die türkische Staatsbürgerschaftabgelegt hatte, war am 30. April 2017 in Istanbul festgenommen wordenund saß ab dem 5. Mai im Frauengefängnis Bakirköy in Haft.Die Staatsanwaltschaft wirft ihr unter Berufung auf einen anonymenInformanten vor, sie sei ein Mitglied der in der Türkei verbotenenmarxistisch-leninistischen Partei MLKP und habe regelmäßig anVeranstaltungen des "Sozialistischen Frauenparlaments" teilgenommen,des Frauenflügels der Partei. Allerdings räumte der anonyme Informantin seiner Aussage ein, Tolu nicht namentlich zu kennen.Als Beleg für den Vorwurf der Propaganda für eine terroristischeOrganisation verweist die Anklageschrift auf Tolus Tätigkeit für dielinke türkische Nachrichtenagentur Etha, die das Gedankengut der MLKPverbreitet habe. Die Etha-Website ist in der Türkei seit 2015 perGerichtsbeschluss gesperrt, die Agentur arbeitet aber weiter.Außerdem erwähnt die Anklageschrift Tolus Anwesenheit beiVeranstaltungen, zu denen die legale Gruppierung "SozialistischePartei der Unterdrückten" (ESP) aufgerufen hatte. Bei mindestenseiner dieser Veranstaltungen - der Beerdigung zweier bei einemPolizeieinsatz getöteter mutmaßlicher MLKP-Aktivistinnen im Dezember2015 - fungierte Tolu als Dolmetscherin für einen Journalisten undübte damit eine journalistische Tätigkeit aus.Vergangene Woche wurde Haftbefehl gegen einen weiteren deutschenMitarbeiter der Nachrichtenagentur Etha erlassen. Die türkischeJustiz wirft Adil Demirci offenbar Terrorpropaganda vor(http://t1p.de/2ri6).URTEIL GEGEN CUMHURIYET-MITARBEITER ERWARTETReporter ohne Grenzen fordert die türkische Justiz zudem auf, die18 angeklagten Mitarbeiter der regierungskritischen ZeitungCumhuriyet freizusprechen. Am Dienstag (24.04.) geht in Istanbul derProzess gegen sie weiter. Cumhuriyet ist eine der ältesten Zeitungenin der Türkei und eines der wenigen noch verbliebenen unabhängigenMedien im Land, das nach dem Putschversuch im Juli 2016 nichtgeschlossen wurde. Ein Urteil wird gegen Ende dieser Woche erwartet.Bei der letzten Verhandlung Mitte März forderte dieStaatsanwaltschaft, 13 Mitarbeiter wegen "Unterstützung einerterroristischen Organisation" zu verurteilen (http://t1p.de/gaxw).Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft. Unter ihnen sind der bekannteInvestigativjournalist Ahmet Sik, der Kolumnist Kadri Gürsel,Chefredakteur Murat Sabuncu und der Geschäftsführer Akin Atalay.Atalay ist der einzige Angeklagte, der bis zu einem Urteil nichtvorläufig entlassen wurde. Er sitzt bereits seit über 500 Tagen inUntersuchungshaft. In den Augen der Justiz besteht Fluchtgefahr,obwohl Atalay freiwillig in die Türkei zurückgekehrt war, als seineKollegen im Oktober 2016 verhaftet wurden (http://t1p.de/14y9).Die Staatsanwaltschaft forderte Mitte März zudem, denCumhuriyet-Buchhalter Emre Iper auf Basis seiner Tweets wegen"Terrorpropaganda" zu verurteilen, die Angeklagten Turhan Günay,Günseli Özaltay und Bülent Yener freizusprechen, dieAmtsmissbrauch-Vorwürfe gegen einige Mitarbeiter fallenzulassen unddie Verfahren gegen Can Dündar und Ilhan Tanir, die mittlerweile imAusland leben, separat zu verhandeln.Die türkische Justiz wirft den Mitarbeitern der Zeitung eine"radikale Veränderung der redaktionellen Ausrichtung" vor, um dieZiele der in der Türkei als terroristische Organisationeneingestuften religiösen Gülen-Bewegung, der militanten kurdischenUntergrundbewegung PKK und der linksextremen Splittergruppe DHKP/C zuunterstützen. An den drei ideologisch völlig konträren Gruppierungenhat Cumhuriyet stets deutliche Kritik geübt (http://t1p.de/zilt). DieAnklageschrift ist von sachlichen Fehlern durchzogen und stützt sichvor allem auf falsche Interpretationen von Zeitungsartikeln sowie aufKontakte zwischen Journalisten und ihren Informanten.Reporter ohne Grenzen hat dem Gericht in Istanbul heute einRechtsgutachten (Amicus-Brief) vorgelegt. Darin kritisiert dieOrganisation, dass das Recht der Angeklagten auf einen fairen Prozessund auf freie Meinungsäußerung verletzt wurde.WAHLEN IM AUSNAHMEZUSTANDVergangene Woche kündigte der türkische Präsident Recep TayyipErdogan vorgezogene Neuwahlen an. Statt im November 2019 wählt dieTürkei Parlament und Präsident nun schon am 24. Juni(http://t1p.de/u8io). Damit werden die Wahlen im Ausnahmezustandabgehalten, der Mitte April zum siebten Mal verlängert wurde(http://t1p.de/msif). Nach der Verkündung des Ausnahmezustands imSommer 2016 wurden weit über 100 Journalisten verhaftet und rund 150Medien geschlossen. Statt rechtsstaatlicher Verfahren fällt dieJustiz Willkürentscheidungen und hält Journalisten mit Hilfe vonUntersuchungshaft systematisch über längere Zeiträume fest, obwohldiese Maßnahme nur in Ausnahmefällen verhängt werden sollte. Im Märzwurde bekannt, dass die Dogan-Mediengruppe, zu der unter anderem dieauflagenstarke Zeitung Hürriyet und der Fernsehkanal CNN Türkgehören, an einen regierungsfreundlichen Konzern verkauft wird(http://t1p.de/euyu).Welche Auswirkungen diese massive Einschränkung der Medienfreiheitim Wahlkampf haben kann, zeigte sich vor rund einem Jahr beimReferendum über eine Verfassungsreform in der Türkei. Der Wahlkampfhat inmitten einer Repressionswelle beispiellosen Ausmaßes gegenunabhängige Medien stattgefunden. 