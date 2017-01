ROG: Türkei muss verfassungswidrige Dekrete aufheben / Pressefreiheit liegt nach sechs Monaten Ausnahmezustand am Boden

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert das türkischeParlament auf, alle Dekrete aufzuheben, die der Verfassung oder denvölkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes widersprechen. SechsMonate nach Beginn des Ausnahmezustands sind Journalisten und Medienin der Türkei zunehmend willkürlicher Repression ausgesetzt."Nach einem halben Jahr Ausnahmezustand liegt die Pressefreiheitin der Türkei am Boden", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr."Der Medienpluralismus ist weitgehend zerstört, die wenigen nochverbliebenen unabhängigen Medien arbeiten in ständiger Angst. Es isthöchste Zeit, die in der türkischen Verfassung garantierteMedienfreiheit wieder durchzusetzen. Als erste Schritte müssen alleverfassungswidrigen Dekrete aufgehoben und alle wegen ihrer Arbeitinhaftierten Journalisten freigelassen werden."In den sechs Monaten seit der Ausrufung des Ausnahmezustands habendie Behörden mehr als 100 Journalisten ohne Prozess inhaftiert, 149Medien geschlossen und 775 Presseausweise annulliert. Die Vermögenvon 54 Mitarbeitern der geschlossenen Zeitung Zaman wurdeneingezogen, obwohl ihr Prozess noch nicht einmal begonnen hat.Dutzende Journalisten sind vor drohender Strafverfolgung ins Auslandgeflohen. Ihnen droht aufgrund eines neuen Dekrets der Entzug derStaatsbürgerschaft.Eine juristische Analyse, die ROG jetzt demMenschenrechtsausschuss des türkischen Parlaments übersandt hat,zeigt detailliert, wie die derzeitige Praxis weitreichender Dekretesowohl gegen die Verfassung als auch gegen verbindlichevölkerrechtliche Verpflichtungen der Türkei verstößt(http://t1p.de/mpa4). So hat das Parlament entgegen geltendem Rechtviele Dekrete bislang nicht oder nur mit großer Verzögerungüberprüft. Auch verletzt die Türkei die Prinzipien eines fairenProzesses und das Verbot willkürlicher Haft, die sich aus derEuropäischen Menschenrechtskonvention und dem Internationalen Paktüber bürgerliche und politische Rechte ergeben.JOURNALISTEN OHNE PROZESS IN HAFTDie meisten der Journalisten, die kurz nach dem Putschversuch vom15. Juli verhaftet wurden, warten bis heute auf ihren Prozessbeginn.Ihre Anträge auf Haftentlassung wurden größtenteils abgewiesen. Unterden wenigen Ausnahmen sind Hürriyet-Reporter Arda Akin sowie diefrüheren Zaman-Kolumnistinnen Lale Kemal und Nuriye Akman. DieAutorin Asli Erdogan und die Übersetzerin Necmiye Alpay, die Kolumnenfür die mittlerweile verbotene Zeitung Özgür Gündem schrieben, kamenam 29. Dezember erst nach mehr als vier Monaten im Gefängnis frei.Sie alle warten weiterhin auf ihre Prozesse.Mehr als 80 Journalisten sitzen im Gefängnis, weil die Behördenihre Medien als Unterstützer des im US-Exil lebenden PredigersFethullah Gülen betrachten, den Präsident Recep Tayyip Erdogan alsDrahtzieher des Putschversuchs bezichtigt. Gegen nicht einmal 30dieser Inhaftierten wurde bislang Anklage erhoben.Eine erste Gruppe der Inhaftierten von mutmaßlichenPro-Gülen-Medien soll sich vom 10. März an vor Gericht verantworten.Dabei handelt es sich um mehrere Journalisten aus der südtürkischenProvinz Adana, darunter Aytekin Gezici und Abdullah Özyurt, die zuBeginn ihres Prozesses schon fast acht Monate in Haft sein werden.Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen "Mitgliedschaft in einer illegalenOrganisation" vor, worauf bis zu zehn Jahre Haft stehen. Wegen desgleichen Vorwurfs beginnt wenig später ein Prozess gegen weitere 28Journalisten, von denen 25 nach wir vor im Gefängnis sind.Der 73-jährige Zaman-Kolumnist Sahin Alpay berichtete kürzlich, insechs Monaten im Gefängnis sei er kein einziges Mal einemStaatsanwalt vorgeführt worden. Mehrere Journalisten haben wegenihrer fortdauernden Haft das Verfassungsgericht angerufen, aberbislang keine Reaktion erhalten. Die Anwälte von zwei dieserJournalisten klagen inzwischen vor dem EuropäischenMenschenrechtsgericht wegen "widerrechtlichen Freiheitsentzugs".JOURNALISTEN IN ISOLATIONSHAFTDie Gespräche der inhaftierten Journalisten mit ihren Anwältenwerden von Polizisten beaufsichtigt und von Videokamerasaufgezeichnet, was durch Dekrete möglich wird, die während desAusnahmezustands erlassen wurden. Diejenigen, denen Verbindungen zurGülen-Bewegung vorgeworfen wird, werden in besonders strengerIsolation festgehalten. Sie sitzen in Abteilung 9 desSilivri-Gefängnisses rund 70 Kilometer außerhalb von Istanbul ein, woihnen keinen Zugang zu Post und Medien sowie nur sehr begrenzterBesuch gewährt wird.Dies trifft sowohl auf die inhaftierten Zaman-Journalisten zu alsauch auf die elf im Gefängnis sitzenden Mitarbeiter der ZeitungCumhuriyet, denen die Behörden ebenfalls eine Gülen-freundlicheredaktionelle Linie vorwerfen. Als Belege einer "Komplizenschaft" vonCumhuriyet mit der Gülen-Bewegung hat die Staatsanwaltschaft etwa dieBerichterstattung der Zeitung über türkische Waffenlieferungen anDschihadisten in Syrien angeführt, über Menschenrechtsverletzungenbei Militäreinsätzen gegen aufständische Kurden und über Vorwürfe,mutmaßliche Beteiligte am Putschversuch von Juli 2016 seien gefoltertworden.Zehn der Cumhuriyet-Mitarbeiter wurden am 31. Oktober verhaftet,darunter Chefredakteur Murat Sabuncu, der Kolumnist Kadri Gürsel, derKarikaturist Musa Kart und Bülent Utku, Vorstandsmitglied derCumhuriyet-Stiftung (http://t1p.de/u80l). Am 29. Dezember wurde derbekannte Investigativjournalist Ahmet Sik verhaftet, der ebenfallsgelegentlich für Cumhuriyet geschrieben hat (http://t1p.de/d5jf). DieGülen-Vorwürfe gegen ihn sind besonders absurd, denn 2011 und 2012verbrachte er ein Jahr im Gefängnis, weil er den damaligen Einflussder Bewegung des Predigers innerhalb des Staatsapparats kritisierthatte (http://t1p.de/98z5).Cumhuriyet-Chefredakteur Sabuncu darf nach eigenen Angaben nurzwei Stunden pro Woche andere Menschen sehen: eine Stunde lang seineFrau und eine Stunde seinen Anwalt. Eigentlich stehe ihm das Rechtauf Besuche von drei weiteren Personen zu, aber diese Regel werdenicht angewandt.PRESSEAUSWEISE ENTZOGEN, VERMÖGEN BESCHLAGNAHMT, JOURNALISTEN INSEXIL GETRIEBENSeit Beginn des Ausnahmezustands hat die Generaldirektion fürInformation und Medien, die dem Amt des Ministerpräsidentenuntersteht, 775 Journalisten die amtlichen Presseausweise entzogen.Unter den Betroffenen sind bekannte Journalisten wie Hasan Cemal undDogan Akin vom Internetportal T24. Dem seit 17 Jahren praktizierendenJournalisten Nevzat Onaran verweigerte die Behörde die Verlängerungdes Presseausweises mit Verweis auf eine frühere Verurteilung wegenAgitation gegen den Wehrdienst.Der bekannten Journalistin Amberin Zaman entzog die Behörde denPresseausweis Anfang Januar mit der Begründung, sie habe "zu Hass undFeindseligkeiten angestachelt", indem sie in sozialen Medien dieKurden als "wichtigste Kraft im Kampf gegen den Islamischen Staat"bezeichnet habe.Am 1. Dezember ordnete ein Gericht in Istanbul an, die Vermögenvon 54 ehemaligen Beschäftigten der Zeitung Zaman zu beschlagnahmen,darunter Sahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulac, Hilmi Yavuz, IhsanDuran Dagi und Hamit Bilici. Damit ignorierte das Gericht dieUnschuldsvermutung gegen die Beschuldigten, deren Prozess wegenangeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung noch gar nicht begonnenhat.Dutzende Journalisten sind ins Ausland geflohen, um drohendenWillkürmaßnahmen von Justiz und Verwaltung zu entgehen. Einer vonihnen ist der ehemalige Cumhuriyet-Chefredakteur Can Dündar, dervergangenen Mai in erster Instanz zu fünf Jahren und zehn MonatenHaft verurteilt wurde und in seinem deutschen Exil intensiv von ROGunterstützt worden ist. Er hat angekündigt, erst nach dem Ende desAusnahmezustands in die Türkei zurückzukehren. Seine Ehefrau DilekDündar sitzt in der Türkei fest, seit ihr Reisepass am 4. August ohneErklärung annulliert wurde.Neue Gefahr droht exilierten türkischen Journalisten durch dasDekret 680, das am 7. Januar in Kraft getreten ist. Demnach kannMenschen die türkische Staatsbürgerschaft entzogen werden, die beieinem Verdacht oder einer Anklage wegen "subversiver Aktivitäten","Angriffen auf den Präsidenten", "Verbrechen gegen die Regierung"oder "Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation" nichtinnerhalb von drei Monaten einer amtlichen Vorladung Folge leisten.MEDIEN PER FEDERSTRICH GESCHLOSSEN, RUNDFUNK AN DER KURZEN LEINESeit dem 20. Juli 2016 wurden durch Dekrete oderVerwaltungsanordnungen insgesamt 149 Medien wegen angeblicherSympathien für die Gülen- oder die Kurdenbewegung geschlossen. Vonder zuvor vielfältigen Medienlandschaft sind fast nur nochregierungsfreundliche Publikationen und Kanäle übrig. Nur zwanzig dergeschlossenen Medien durften mittlerweile ihre Arbeit wiederaufnehmen. So erlaubte das Dekret 675 die Wiedereröffnung mehrererlokaler Medien, deren Einfluss aber sehr begrenzt ist.Die meisten der per Dekret geschlossenen Medien warten bis heuteauf Entscheidungen über ihre Verwaltungsklagen gegen die Sanktionen.Zwei von ihnen, die oppositionellen Fernsehsender Hayatin Sesi undIMC TV, wollen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechteziehen. Hintergrund ist eine Entscheidung des türkischenVerfassungsgerichts, das im Oktober erklärte, für Klagen imZusammenhang mit Dekreten während des Ausnahmezustands sei es nichtzuständig.Per Dekret wurden auch die Befugnisse des Hohen Rundfunkrats(RTÜK) erweitert, der türkischen Aufsichtsbehörde für Radio undFernsehen. Der Rat kann Sender nun bei einem Verstoß gegen dasMediengesetz für einen Tag suspendieren. Im Wiederholungsfall kanndie Sperrung zunächst fünf und dann 15 Tage betragen und schließlichdauerhaft die Lizenz entzogen werden.Eine Ergänzung der RTÜK-Statuten verbietet den Medien neuerdingsauch, "über Terrorakte, ihre Täter und ihre Opfer zu berichten, wenndies den Zielen des Terrorismus dient". Der Rat kann nun außerdemMedien die Lizenz verweigern, die mutmaßlich eine "Gefahr für dienationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder das Gemeinwohl"darstellen. Ebenso kann er die Lizenz verwehren, wenn ihn Polizeioder Geheimdienste auf "Verbindungen" zwischen Mitarbeitern einesMediums und einer "terroristischen Organisation" hinweisen.INTERNET STÄRKER DENN JE KONTROLLIERTTwitter, YouTube und Facebook werden nach Anschlägen oder anderenNotfällen mittlerweile routinemäßig gesperrt. Eine neue Dimensionerreichte die Internetzensur jedoch Anfang November, als die Behördenals Reaktion auf Proteste gegen die Festnahme vonParlamentsmitgliedern der Kurdenpartei HDP auch die Messaging-DiensteWhatsApp, Skype und Telegram vorübergehend sperrten.Zugleich wies die Internetaufsicht türkische Provider an, denZugang zu den zehn wichtigsten Anbietern von VPN-Tunneln und zumAnonymisierungsnetzwerk Tor zu sperren, die zur Umgehung derOnline-Zensur eingesetzt werden (http://t1p.de/aw7b). 