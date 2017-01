ROG: Todesstrafe gegen mauretanischen Blogger nicht vollstrecken

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) appelliert anMauretaniens Oberstes Gericht, die Todesstrafe für den BloggerMohamed Cheikh Ould M'Kheitir aufzuheben. Der seit drei Jahreninhaftierte M'Kheitir wurde Ende 2014 wegen eines vermeintlichislamkritischen Blogeintrags zum Tode verurteilt. EinBerufungsgericht befand ihn inzwischen des Abfalls vom Glauben(Apostasie) für schuldig. Laut Medienberichten will der ObersteGerichtshof in den kommenden Tagen über den Fall beraten und am 31.Januar das endgültige Urteil verkünden (http://t1p.de/capa)."Mohamed Cheikh Ould M'Kheitir droht die Hinrichtung, weil er dasKastensystem in Mauretanien kritisiert hat", sagteROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Kritik an sozialen Missständendarf nicht unter dem Vorwand der Religion verfolgt werden.Mauretaniens oberste Richter müssen die Todesstrafe gegen M'Kheitiraufheben und den Blogger von allen Vorwürfen freisprechen."M'Kheitir hatte einen anonymen Blogpost mit dem Titel "Religion,Religiosität und Handwerk" auf der Webseite Aqlame veröffentlicht. Indem Artikel kritisierte er die religiöse Legitimation desmauretanischen Kastensystems und bezog sich dabei auch auf eineÜberlieferung über das Leben des islamischen Propheten Mohammed(http://t1p.de/6dyr).Obwohl die Webseite den Blogpost nach kurzer Zeit löschte, wurdeM'Kheitir am 2. Januar 2014 in der ostmauretanischen HafenstadtNouadhibou festgenommen und ist seitdem in Haft. Die Behördenbegründeten seine Festnahme damit, dass M'Kheitir "respektloseKommentare über den Propheten" gemacht und damit die "göttlicheOrdnung" in Frage gestellt habe (http://t1p.de/ml7z). Am 24. Dezember2014 wurde er nach einem zweitägigen Prozess wegenProphetenbeleidigung und Heuchelei zum Tode verurteilt(http://t1p.de/vc5x).M'KHEITIR KRITISIERTE KASTENSYSTEM UND SOZIALE DISKRIMINIERUNGWährend des Gerichtsprozesses betonte M'Kheitir, er habe niemalsdas Ansehen des Propheten beleidigen, sondern lediglich auf sozialeMissstände aufmerksam machen wollen (http://t1p.de/7oaq). In demBlogpost hatte er die Benachteiligung der Kaste der Schmiedekritisiert, der er selbst angehört.Nach mauretanischem Recht können Abtrünnige vom Islam innerhalbvon drei Tagen ihre Reue bekunden und zum Glauben zurückkehren.M'Kheitir betonte seine Treue zum Islam in Haft und vor Gerichtmehrfach und sagte, der Artikel sei ein Fehler gewesen(http://t1p.de/7xci). Der mauretanische Präsident Mohamed Ould AbdelAziz persönlich sagte im April 2014, er glaube nicht, dass M'Kheitirgewusst habe, wie gravierend seine Äußerungen gewesen seien(http://t1p.de/ammq).Dennoch verurteilte das Gericht den Blogger in erster Instanzwegen Heuchelei, weil seine Reue nicht aufrichtig gewesen sei. EinBerufungsgericht urteilte dagegen am 21. April 2016, derursprüngliche Vorwurf der Apostasie sei berechtigt. Den Klagepunktder Heuchelei gab es zur Prüfung an den Obersten Gerichtshof weiter(http://t1p.de/fb5j). Dieser vertagte den Prozess im Dezember 2016.Sollte die Todesstrafe nun bestätigt und vollstreckt werden, wäredies die erste Hinrichtung in Mauretanien seit 1987 und das ersteTodesurteil wegen Apostasie seit der Unabhängigkeit 1960.(http://t1p.de/ml7z).ISLAMGELEHRTE FORDERN VOLLSTRECKUNG DER TODESSTRAFEDer Blogpost hatte schon kurz nach seiner Veröffentlichung wütendeProteste im ganzen Land ausgelöst. Eine Vereinigung von Predigern undIslamgelehrten forderte in einem religiösen Rechtsgutachten dieTodesstrafe "entsprechend dem Gesetz Gottes" (http://t1p.de/s0eq).Familienmitglieder und Unterstützer M'Kheitirs sehen sich bis heuteTodesdrohungen ausgesetzt. Seine Eltern beantragten vergangenen Monatpolitisches Asyl in Frankreich (http://t1p.de/mieq). Drei seinerAnwälte legten den Fall wegen Morddrohungen nieder(http://t1p.de/pmjj).Nach Angaben seines aktuellen Anwalts wurde M'Kheitir in Haftgefoltert. Sein Gesundheitszustand verschlechtere sich stetig(http://t1p.de/7xci). Die US-Organisation Freedom Now erklärte, ersei an Malaria erkrankt. Mehrfach habe man ihn in der Haft bedrohtoder unter anderem durch vergiftetes Essen versucht, ihn zu ermorden(http://t1p.de/fb5j).In den vergangenen Monaten mobilisierten islamistische Bewegungentausende Demonstranten, die die Vollstreckung der Todesstrafefordern. Der bekannte Dichter Douh Ould Beyrouck kündigte an,M'Kheitir im Falle einer Freilassung selbst zu ermorden(http://t1p.de/0s7n).KASTENSYSTEM BLEIBT SENSIBLES THEMAIn den vergangenen Jahren hat sich die Situation derPressefreiheit in Mauretanien insgesamt verbessert: Seit dem Sturzdes langjährigen Präsidenten Maaoya Sid'Ahmed Taya 2005 wurden Zensurund bürokratische Hürden für die Gründung privater Medienabgeschafft. 2011 strich das Parlament die Gefängnisstrafe fürVerleumdung aus dem Gesetz. Das Kommunikationsministeriumliberalisierte die Regulierung der Rundfunksender und lizenziertezuletzt einige private Sender (http://t1p.de/rtr8).Dennoch gehen Behörden immer wieder gegen kritische Journalistenvor. So wurden Jedna Ould Deida, Chefredakteur der WebsiteMauriweb.info, und Babacar Baye Ndiaye, Administrator des PortalsCridem.org, im vergangenen April wegen angeblicher Verleumdung desPräsidentensohnes Badr Ould Abdel Aziz festgenommen. Sie hattenberichtet, Abdel Aziz habe auf einen Schafhirten geschossen(http://t1p.de/qy47). Das Internetgesetz von 2015 ermöglicht einrestriktives Vorgehen gegen Blogger und Journalisten, die "politischsensible Informationen" im Internet verbreiten (http://t1p.de/rtr8).Insbesondere das Kastensystem ist nach wie vor ein sensiblesThema. Auch wenn die Sklaverei offiziell seit 1981 verboten ist undseit 2007 unter Strafe steht, leben nach Angaben des Global SlaveryIndex der Stiftung Walk Free nach wie vor mindestens 43.000 Menschenin Sklaverei. Davon sind insbesondere Kinder betroffen, die in denSklavenstatus hineingeboren werden (http://t1p.de/v3ib). AndereSchätzungen wie die der mauretanischen Bewegung zur Abschaffung derSklaverei (IRA) gehen von bis zu einer halben Million versklavterMenschen aus (http://t1p.de/ply1). 