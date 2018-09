ROG: Steigende Gewalt gegen Journalisten in Deutschland

Berlin (ots) - Nach den Auseinandersetzungen in Chemnitz gehtReporter ohne Grenzen (ROG) davon aus, dass die Zahl gewalttätigerAngriffe auf Journalisten in Deutschland in diesem Jahr höher liegenwird als in den vergangenen beiden Jahren. ROG wird diedokumentierten Meldungen wie in jedem Jahr am Jahresende einerPrüfung unterziehen, die hohe Zahl von Augenzeugenberichten lässtjedoch schon eine deutliche Zunahme der bestätigten Übergriffeerwarten. Nachdem die Zahl der Übergriffe schon im Jahr 2015 mit 39einen Höchststand erreicht hatte, war sie 2016 und 2017 auf unter 20zurückgegangen. ROG beobachtet den erneuten Anstieg mit Sorge undfordert die Behörden auf, die Sicherheit von Journalisten zugewährleisten."Bei den Protesten in Chemnitz herrschte ein medienfeindlichesKlima, wie wir es seit dem Beginn der Pegida-Bewegung im Jahr 2015nicht mehr erlebt haben. Es kann nicht sein, dass Journalisten inDeutschland Angst um ihre körperliche Unversehrtheit haben müssen,nur weil sie von öffentlichen Großereignissen berichten", sagteROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. "Besonders besorgniserregendist, dass auf Demonstrationen von Rechten in Deutschland in letzterZeit verstärkt große Menschengruppen Journalisten ins Visier nehmen,sie kollektiv beschimpfen und bedrängen. Diese Dynamik gibt es inanderen Ländern nicht.""Die Polizei ist deshalb umso mehr gefordert, Journalisten zuschützen und ihnen ein störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen", soRediske weiter. "In der Polizistenausbildung muss ein Schwerpunkt aufMedienrecht und Umgang mit Journalisten gelegt und in der Praxisdarauf geachtet werden, dass Polizisten dies auch umsetzen."ROG DOKUMENTIERT GEWALT GEGEN JOURNALISTENMehrere Journalisten haben ROG in den vergangenen beidenWochenenden berichtet, dass sie noch nie einem solchen Hass und einersolchen Aggressivität ausgesetzt waren wie während der Proteste inChemnitz. Neben Beschimpfungen und Einschüchterungen kam es auch zukörperlicher Gewalt. ROG dokumentiert jedes Jahr gewalttätigeÜbergriffe auf Journalisten. Abschließend verifizierte Zahlen für daslaufende Jahr liegen ROG noch nicht vor, doch angesichts derzahlreichen Berichte von Journalisten zeichnet sich ab, dass 2018 dieZahl tätlicher Angriffe auf Journalisten höher liegen wird als in denbeiden Jahren zuvor. Die Vorfälle ereigneten sich in verschiedenenRegionen Deutschlands, nicht nur in Sachsen.Im Jahr 2015 hatte ROG zum ersten Mal eine deutliche Zunahme vonGewalt gegen Journalisten in Deutschland registriert. Mindestens 39gewalttätige Übergriffe zählte ROG in jenem Jahr - vor allem aufDemonstrationen der Pegida-Bewegung und ihrer regionalen Ableger, beiKundgebungen rechtsradikaler Gruppen oder auf Gegendemonstrationen.Rund zwei Drittel der dokumentierten Fälle zählte ROG damals inSachsen, weitere in Berlin, München und anderen Städten. Opfer derAngriffe waren meist Fotografen, Kamerateams oder Reporter vorÜbertragungswagen von Radio-und Fernsehsendern - Journalisten also,die leicht als solche erkennbar sind und symbolhaft für die vonDemonstranten pauschal verunglimpfte "Lügenpresse" stehen.In den darauffolgenden Jahren sank diese Zahl deutlich: 2016zählte ROG 18 Gewalttaten gegen Journalisten. Bis auf zwei Ausnahmenkam es zu diesen Fällen auf Demonstrationen der Partei Alternativefür Deutschland, diverser Pegida-Ableger oder rechtsextremer Gruppen.2017 dokumentierte ROG insgesamt 16 Angriffe auf Journalisten. EinGroßteil der Übergriffe (11 Fälle) ereignete sich im Zusammenhang mitProtesten vor oder während des G20-Gipfels im Juli in Hamburg, woJournalisten von Demonstranten angegriffen oder von Pfefferspray undWasserwerfern der Polizei getroffen wurden, obwohl sie deutlich alsMedienschaffende erkennbar waren.Diese Zahlen umfassen lediglich tätliche Angriffe auf Journalisten(also wenn Reporter geschlagen, getreten oder zu Boden geworfenwerden, wenn Ausrüstung beschädigt oder zerstört wird) sowie Attackenauf Redaktions- und Wohngebäude (Einbruch, zerstörte Scheiben,Schmierereien, blockierte Türen) oder auf Autos von Journalisten.Nicht dazugezählt werden andere Behinderungen journalistischerArbeit, wie Platzverweise und Durchsuchungen durch die Polizei oderwenn Reporter auf Demonstrationen weggedrängt oder weggestoßenwerden, wenn Kameraleute geblendet werden oder Protestierende ihnendie Hand vor die Kamera halten. Auch verbale Drohungen gegenJournalisten fließen nicht in diese Zahlen ein, werden aber von ROGdokumentiert.Das Bundeskriminalamt (BKA) hat für das Jahr 2016 ebenfalls 16politisch rechts motivierte Gewalttaten auf Journalisten verzeichnet.2017 waren es demnach 11 und im laufenden Jahr 6 (bis zum Stichtag17. August). (http://ogy.de/d391)POLIZISTEN MÜSSEN RECHTE VON JOURNALISTEN KENNEN UND DURCHSETZENGebessert hat sich seit 2015, dass inzwischen in der Politik dasBewusstsein präsenter ist, dass Polizisten Medienvertreter bei derAusübung ihrer journalistischen Tätigkeit unterstützen sollten. 2016hatte ROG noch in seiner Nahaufnahme Deutschland kritisiert, dassPolizisten oft wegschauten oder nicht eingriffen, wenn Journalistenbei ihrer Arbeit behindert wurden. (http://ogy.de/v82h) Das Verhaltenvon Polizisten in Einzelfällen, wie zuletzt bei der Behinderung einesZDF-Teams in Dresden, ist jedoch noch immer kritikwürdig.(http://ogy.de/maxa)Seit 25 Jahren existieren Verhaltensgrundsätze für dieZusammenarbeit von Polizei und Medien. (http://ogy.de/a0a4). Damitdiese auch in der Praxis eingehalten werden, ist nicht nur einbesonderer Fokus auf Medienrecht in der Polizistenausbildungunabdingbar, sondern auch der Wille in Politik und Behörden,Polizisten bei der praktischen Umsetzung dieser Kenntnisse zuunterstützen. Nur so kann verhindert werden, dass einzelne Polizistensich von vermeintlich sachkundigen, aber falschen Argumenten vonDemonstranten überzeugen lassen.Dazu gehört das immer wieder vorgebrachte Argument, dass esunzulässig sei, Bilder von Gesichtern einzelner Demonstranten ohnederen Einwilligung zu veröffentlichen. Laut Kunsturheberrechtsgesetz(KUG) dürfen Bildnisse der Zeitgeschichte (und dazu zählen Bilder vonöffentlichen Demonstrationen inklusive ihrer Teilnehmer) sehr wohlverbreitet werden, ohne dass die Personen, die auf den Bildern zusehen sind, einwilligen müssten. Das hat sich auch mit der seit 25.Mai geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht geändert.(http://ogy.de/tq0c) In den vergangenen Monaten habenrechtsgerichtete Demonstranten wiederholt versucht, unter Berufungauf die DSGVO Berichterstattung einzuschränken, mit dem Argument,Bilder von ihnen dürften als personenbezogene Daten nicht mehr ohneihr Einverständnis verwendet werden. Teilweise wurden sie dabei vonder Polizei unterstützt. (http://ogy.de/4egq)Auf der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschlandauf Rang 15 von 180 Staaten. 