ROG: Merkel muss in der Türkei öffentlich Stellung beziehen

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert BundeskanzlerinAngela Merkel auf, bei ihrer Reise in die Türkei am Donnerstagöffentlich Stellung zu beziehen und verfolgte Journalisten konkretbeim Namen zu nennen. Merkel wird bei ihrem Besuch in Ankara dentürkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen, der nach demPutschversuch im Juli den Ausnahmezustand ausgerufen hat. SechsMonate später liegt die Pressefreiheit in der Türkei am Boden und derMedienpluralismus ist weitgehend zerstört. Knapp 150 Medien wurdengeschlossen und 775 Presseausweise annulliert. Die Behörden habenmehr als 100 Journalisten ohne Prozess inhaftiert(http://t1p.de/fuxf)."Allgemeine Äußerungen über den dramatischen Verfall derPressefreiheit in der Türkei reichen nicht aus. Die öffentlicheZurückhaltung der Bundesregierung sendet ein falsches Signal an diemutigen Journalisten, die unter ständiger Angst im Land arbeiten -obwohl die Visavergabe für verfolgte Journalisten zuletzt flexiblergehandhabt wurde", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr."Bundeskanzlerin Merkel muss öffentlich die Freilassung derinhaftierten Journalisten fordern."Mehr als 80 Journalisten sitzen im Gefängnis, weil die Behördenihre Medien als Unterstützer des in den USA lebenden PredigersFethullah Gülen betrachten. Der bekannte Investigativjournalist AhmetSik etwa wurde Ende Dezember festgenommen. Die Gülen-Vorwürfe gegenihn sind absurd, denn 2011 und 2012 verbrachte er ein Jahr imGefängnis, weil er den damaligen Einfluss der Bewegung des Predigersinnerhalb des Staatsapparats kritisiert hatte.Sik hat gelegentlich für die oppositionelle TageszeitungCumhuriyet geschrieben. Insgesamt sitzen 11 ihrer Mitarbeiter imGefängnis. Zehn wurden Ende Oktober verhaftet, darunter ChefredakteurMurat Sabuncu, der Kolumnist Kadri Gürsel, der Karikaturist Musa Kartund Bülent Utku aus dem Vorstand der Cumhuriyet-Stiftung. DieBehörden werfen ihnen eine Gülen-freundliche redaktionelle Linie vor.VERMÖGEN VON 54 JOURNALISTEN BESCHLAGNAHMTDie Autorin Asli Erdogan saß bis Ende Dezember mehr als vierMonaten im Gefängnis. Sie war Mitglied im Beirat der mittlerweilegeschlossenen prokurdischen Zeitung Özgür Gündem. Ihr wird unteranderem Propaganda für eine terroristische Vereinigung vorgeworfen.Ihr Prozess wird Mitte März fortgesetzt (http://t1p.de/0zlc). AsliErdogan ist chronisch krank und ist auf ärztliche Betreuungangewiesen (http://t1p.de/1wrk). In einem Interview berichtet sie,dass sie in Haft einige Male in einem Gefängnistransporter und inHandschellen in ein Krankenhaus gebracht worden sei, dort jedoch nieeinen Arzt gesehen habe (http://t1p.de/m593).Der Zaman-Kolumnist Sahin Alpay verbrachte seinen 73-jährigenGeburtstag in Haft. Er berichtete kürzlich, in sechs Monaten imGefängnis sei er kein einziges Mal einem Staatsanwalt vorgeführtworden. Die Tageszeitung Zaman wurde Ende Juli zusammen mit rund 100weiteren Medien per Dekret geschlossen (http://t1p.de/mmiw).Am 1. Dezember ordnete ein Gericht in Istanbul an, die Vermögenvon 54 ehemaligen Beschäftigten der Zeitung zu beschlagnahmen,darunter Sahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulac, Hilmi Yavuz, IhsanDuran Dagi und Hamit Bilici.VERFOLGUNG BIS INS EXILMitte Januar wurde der Menschenrechtsaktivist Sanar Yurdatapan undder Verleger Ibrahim Aydın Bodur wegen angeblicher Terrorpropagandazu 15 Monaten Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 6.000Lira (1.500 Euro) verurteilt (http://t1p.de/dg01). Sie hatten sich aneiner Solidaritätsaktion für die Zeitung Özgür Gündem beteiligt, diedamals schon unter Druck der Behörden stand. Über 50 Journalisten undIntellektuelle hatten sich an der Aktion beteiligt, in dem sie füreinen Tag symbolisch die Chefredaktion der Zeitung übernommen hatten.36 von ihnen stehen vor Gericht. Darunter ist auch der langjährigeTürkei-Korrespondent von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu. SeinProzess geht am 21. März in Istanbul weiter.Auch Journalisten und Medien im Exil sind nicht vor Verfolgungsicher. Dutzende Journalisten sind ins Ausland geflohen, darunterauch der ehemaliger Cumhuriyet Chefredakteur Can Dündar. Ihnen drohtaufgrund eines neuen Dekrets von Anfang Januar der Entzug derStaatsbürgerschaft. Can Dündars Frau Dilek Dündar sitzt in der Türkeifest, nachdem die Behörden ihren Reisepass im August ohne Erklärungannulliert haben.Can Dündar hat im Exil das deutsch-türkische Online-Medium Özgürüzgegründet. Ein Tag bevor die Berichterstattung beginnen sollte, wurdedie Seite am 26. Januar in der Türkei gesperrt (http://t1p.de/5bxt).Reporter ohne Grenzen zählt Erdogan zu den größten Feinden derPressefreiheit weltweit (http://t1p.de/kd9g). Das von Erdoganangestrebte Präsidialsystem würde ihm deutlich mehr Macht verleihen.Ende März oder Anfang April soll die Bevölkerung in einem Referendumüber die Einführung entscheiden. Im Januar hat es das Parlamentbereits gebilligt (http://t1p.de/m3vh).Das Nothilfereferat von Reporter ohne Grenzen in Berlin stehtderzeit mit rund 20 verfolgten türkischen Journalisten in Kontakt.Auf der Rangliste der Pressefreiheit stand die Türkei bereits vor demPutschversuch auf Platz 151 von 180 Staaten. Weitere Infos über dieLage der Journalisten vor Ort finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/türkei.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell