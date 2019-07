ROG: Kriminalisierung von Anonymisierungsdiensten stoppen

Berlin (ots) - Das Bundesinnenministerium möchte den Betrieb vonTor-Servern kriminalisieren und damit unter anderem erreichen, gegenWhistleblowing-Plattformen wie etwa Wikileaks ermitteln zu können.Außerdem droht Anonymisierungsdiensten das Aus, mit denen Exilmedienbrisante Informationen aus Krisen- und Kriegsgebieten erhaltenkönnen. Dies ist das Ergebnis einer interdisziplinären Analyse dessogenannten "Darknet-Paragrafen" durch Juristen, IT-Experten undMenschenrechtsaktivisten. Die Pläne verunsichern bereits jetztdeutsche Betreiberinnen und Betreiber von Tor-Servern, die 30 Prozentdes weltweiten Tor-Netzes ausmachen. Wegen ihrer Bedeutung hätte einRückgang des Engagements in Deutschland gravierende Folgen für dasgesamte Anonymisierungsnetzwerk."Wir wehren uns gegen die Kriminalisierung unseres Einsatzes fürAnonymität im Internet. Nur weil wir Tor-Knoten betreiben, sind wirnicht kriminell", sagte Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporterohne Grenzen. Die Organisation unterstützt das Tor-Netzwerk mit zweiServern, um Journalistinnen und Journalisten die Umgehung von Zensurzu ermöglichen. "In unseren Trainings zur digitalen Sicherheiterleben wir täglich, wie wichtig ein VPN oder der Tor-Browser für dieArbeit von Journalistinnen und Journalisten geworden ist. SolcheAngebote gilt es im Zeitalter zunehmender Überwachung zu stärken,anstatt zu kriminalisieren."Die Stellungnahme zum "Darknet-Paragrafen" ist hier abrufbar:https://ogy.de/t6zx. Verfasst haben sie Moritz Bartl vom VereinZwiebelfreunde, welches einer der größten Betreiber vonAnonymisierungsinfrastruktur weltweit ist, sowie Daniel Moßbruckerals Referent für Internetfreiheit von Reporter ohne Grenzen und Dr.Christian Rückert von der Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, der unter anderem Mitglied der Expertenkommissionder Justizministerkonferenz in der Länderarbeitsgruppe "DigitaleAgenda Straf- und Strafprozessrecht" ist.ARGUMENTE DES INNENMINISTERIUMS RECHTSWISSENSCHAFTLICH NICHTHALTBARSeit Monaten kursieren auf Bundes- und LandesebeneGesetzesentwürfe, die den Betrieb von Handelsplattformen imsogenannten Darknet unter Strafe stellen sollen. Dazu verabschiedeteder Bundesrat einen Entwurf (https://ogy.de/0af8), der in einem Leakauf dem Blog netzpolitik.org in einer verschärften Version desBundesinnenministeriums wieder auftauchte (https://ogy.de/celu). DasBMI gibt vor, damit den Betrieb von Marktplätzen unter Strafe zustellen, wenn dort zum Beispiel Drogen oder gestohlene Daten illegalvertrieben würden. Aufgrund einer Lücke im deutschen Strafrecht seidies gar nicht oder nur sehr schwer möglich (https://ogy.de/7gp4).Während alle an der Stellungnahme beteiligten Organisationen undInstitutionen den Kampf gegen "Darknet"-Kriminalität im Grundsatzunterstützen, schießen die vorgelegten Gesetzesentwürfe deutlich überdas Ziel hinaus. Die Argumentation des Innenministeriums istrechtswissenschaftlich nicht haltbar. Vermeintliche Lücken imStrafrecht bestehen bei genauer Analyse nicht, vor allem aber sinddie geplanten Befugnisse so weitgehend, dass der bloße Betrieb vonAnonymisierungsdiensten kriminalisiert werden kann. Es ließe sich einAnfangsverdacht herstellen, um zum Beispiel Server zu beschlagnahmen.Bei drei Vertretern der Zwiebelfreunde ist dies vergangenes Jahrbereits passiert, wobei jedoch die Durchsuchungen bayerischerErmittler anschließend für rechtswidrig erklärt wurden(https://ogy.de/exft). Die Maßnahme hat unter Aktivistinnen undAktivisten für Anonymität im Internet dennoch für Verunsicherunggesorgt.MIT GESETZ KÖNNTE GEGEN WIKILEAKS VORGEGANGEN WERDENAnstatt nur gegen illegale Marktplätze vorzugehen, könnten denPlänen des Innenministeriums nach auch viele wünschenswerteAnwendungen des "Darknet" - aber auch im sonstigen Internet -kriminalisiert werden. Zwar soll es eine Ausnahme für"Darknet"-Dienste geben, die ausschließlich von Medien genutztwerden, doch hierzu würde in der Praxis nur dieSecure-Drop-Technologie zählen. Damit setzen sich Redaktionen eineneigenen "Darknet"-Server auf, der als anonymer Briefkasten fürQuellen dienen soll. In Deutschland betreibt unter anderem dieSüddeutsche Zeitung eine Secure Drop (https://ogy.de/53tt).Die Whistleblowing-Plattform Wikileaks hingegen könnte sich aufdie Ausnahme nicht berufen, obwohl sie mit hunderten Medien weltweitkooperiert. Gegen Menschen, die für Wikileaks arbeiten, könnte aufBasis des "Darknet-Paragrafen" ermittelt werden. Auch die Nutzung desFilesharing-Programms Onion Share wäre illegal, obwohl es gerade beiExilmedien beliebt ist. Mit ihr können Reporterinnen und Reporter inautokratischen Ländern vollständig anonym große Datenmengen wie zumBeispiel Videos zu Medien schicken, die das Material in Sicherheitverarbeiten und veröffentlichen.VERUNSICHERUNG IN DEUTSCHER TOR-SZENEDie Autoren warnen in ihrer Analyse vor einer einschüchterndenWirkung, die ein solch breit gefasster "Darknet-Paragraf" gerade fürBetreiberinnen und Betreiber von Tor-Servern in Deutschland hätte.Deutschland steht weltweit an erster Stelle, was die Gesamtkapazitätdes Netzwerks betrifft, denn aktuell läuft fast ein Drittel desTor-Netzverkehrs über deutsche Server. Das aktuelle Register zähltüber 1.300 Knoten allein in Deutschland.Der "Darknet-Paragraf" würde es erheblich erleichtern, einenAnfangsverdacht wegen der Ermöglichung von Straftaten zu begründen.Damit könnten Strafverfolgungsbehörden gegen Personen vorgehen, dieeinen Tor-Server betreiben, etwa indem sie die Computerbeschlagnahmen oder überwachen. Diese Kriminalisierung desehrenamtlichen Engagements für Anonymität im Internet hättemutmaßlich abschreckende Effekte, sodass weniger Server inDeutschland am Netz wären - und die Stabilität des Tor-Netzwerkesinsgesamt betroffen wäre. Beim Verein Zwiebelfreunde sind in denvergangenen Wochen bereits Nachfragen verunsicherter Betreiberinnenund Betreiber eingegangen."DARKNET-PARAGRAF" DARF IN BEIDEN VERSIONEN NICHT KOMMENDie Autoren empfehlen, sowohl die Pläne des Innenministeriums alsauch des Bundesrates umgehend zu verwerfen, zumal die angeblichenStrafrechtslücken ohnehin nicht existieren. Dies war auch dasErgebnis bei einem Fachgespräch im Bundestag auf Einladung derGrünen-Bundestagsfraktion am Montag in Berlin (https://ogy.de/j4wx).Stattdessen empfehlen die Autoren der Stellungnahme zur effektivenStrafverfolgung eine personelle und technische Aufstockung derbundes- und Landespolizeien, insbesondere im Bereich ausgebildeterIT-Fachkräfte. Hierfür sollten auch die bereits bestehendenSchwerpunktstaatsanwaltschaften aus dem Bereich Cybercrime gestärktwerden.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf Platz13 von 180 Staaten. Mehr zur Lage der Pressefreiheit in Deutschlandfinden Sie hier:https://www.reporter-ohne-grenzen.de/laender/deutschland/