ROG: Großbritannien darf Assange nicht an USA ausliefern

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die britischenBehörden auf, bei ihrer Behandlung des festgenommenenWikileaks-Gründers Julian Assange den Prinzipien von Meinungs- undPressefreiheit einschließlich des journalistischen QuellenschutzesVorrang zu geben. Großbritannien sollte in Einklang mit seinenGesetzen und internationalen Menschenrechtsverpflichtungen handelnund Assange nicht wegen seiner Journalismus-ähnlichen Aktivitäten andie USA ausliefern."Wikileaks-Veröffentlichungen wie die Irak-Papiere warenzweifellos von öffentlichem Interesse und haben breite politischeDebatten ausgelöst. Assange noch nach fast neun Jahren dafür zuverfolgen, wäre eine reine Bestrafung und ein gefährlicherPräzedenzfall für Journalistinnen und Journalisten, für Whistleblowerund andere journalistische Quellen", sagte ROG-GeschäftsführerChristian Mihr. "Großbritannien muss gegenüber den USA zu seinenPrinzipien stehen und sicherstellen, dass Assange für seinen Beitragzu journalistischer Berichterstattung entsprechend britischem undEU-Recht geschützt wird."Am Donnerstag (11. April) entzog die Regierung Ecuadors Assangedas diplomatische Asyl. Unmittelbar darauf nahm ihn die britischePolizei noch in den Räumen der ecuadorianischen Botschaft in Londonauf der Grundlage eines Haftbefehls aus dem Jahr 2012 fest, weil erseine Kautionsauflagen verletzt und sich seinerzeit nicht einemGericht gestellt habe. Assange hatte von der damaligen RegierungEcuadors Asyl erhalten, nachdem ein britisches Gericht seineAuslieferung nach Schweden erlaubt hatte. In dem skandinavischen Landsollte er sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten, die 2017schließlich fallengelassen wurden.Assange weigerte sich seit 2012, die ecuadorianische Botschaft inLondon zu verlassen, weil er befürchtete, nach einer Auslieferungnach Schweden werde man ihm in den USA wegen der Veröffentlichung vonmehr als 200.000 diplomatischen Depeschen den Prozess machen, dieWikileaks im Jahr 2010 publik gemacht hatte.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Großbritannien aufPlatz 40 von, die USA stehen auf Platz 45 von 180 Staaten. WeitereInformationen zur Lage der Pressefreiheit in den beiden Ländernfinden Sie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/grossbritannien bzw.www.reporter-ohne-grenzen.de/usa.