ROG: Gewalt und Drohungen gegen Journalisten in Kolumbien konsequent verfolgen

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) verurteilt die jüngstenJournalistenmorde und Morddrohungen gegen Journalisten in Kolumbienund fordert die Regierung des am heutigen Dienstag ins Amteingeführten Präsidenten Iván Duque auf, konsequent gegen die Tätervorzugehen. Vergangene Woche wurden in der Region Valle del Caucainnerhalb von 24 Stunden zwei Lokaljournalisten erschossen, seitMitte Juli wurden mehr als ein Dutzend prominente Journalisten mitdem Tode bedroht. Paramilitärische Gruppen haben in vielen Teilen desLandes in den Monaten vor Duques AmtsantrittMenschenrechtsaktivisten, Gewerkschaftsführer und Journalistenbedroht und getötet."Gerade in der aufgeheizten politischen Situation müssenJournalisten geschützt werden, denn nur unabhängige Berichterstattungermöglicht eine demokratische Auseinandersetzung", sagteROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. "Der neue Präsident muss denSchutz von Journalisten und freier Berichterstattung zu einerPriorität seiner Amtszeit machen. Journalistenmorde und Morddrohungenüber das Internet müssen konsequent verfolgt werden. Dafür sollteKolumbien dringend die nationale Schutzstelle für Journalisten besserausstatten und eine Ermittlungseinheit gegen Online-Hetze schaffen."Die beiden Morde in der vergangenen Woche ereigneten sichinnerhalb von 24 Stunden in der Region Valle del Cauca. Am Abend des1. August wurde Valentín Tezada Rúa, Moderator des freienRadiosenders Salvajina Estéreo, in Suárez von einer Kugel in den Kopfgetroffen, nachdem er einen verdächtigen Anruf erhalten hatte.(http://ogy.de/qgwj) Der Journalist und Herausgeber der ZeitungContacto, Jairo Alberto Calderón Plazas, wurde am folgenden Tag inTulúa von einem Mann auf einem Motorrad mit mehreren Kugelnniedergeschossen, über vorherige Bedrohungen ist nichts bekannt. Erhatte sich allerdings kurz vor seinem Tod mit einem Unbekanntengetroffen. Bei beiden Morden ist das Motiv unklar.(http://ogy.de/7iao)Die beiden Taten sind die ersten Journalistenmorde in Kolumbien indiesem Jahr. Lange war Kolumbien eins der gefährlichsten Länder derWelt für Journalisten, in den vergangenen Jahren sank die Zahl derJournalistenmorde aber. Zwischen 2000 und 2015 wurden 58 Journalistenaufgrund ihrer Arbeit getötet, danach gab es bis zu den aktuellenFällen nur einen Mord im Jahr 2017.BERICHTERSTATTUNG VOR ALLEM IN LÄNDLICHEN GEBIETEN GEFÄHRLICHEnde März dieses Jahres hatte jedoch eine abtrünnigeFARC-Untergruppe einige Kilometer hinter der Grenze zu Ecuador denecuadorianischen Reporter Javier Ortega, den Fotografen Paul Rivasund ihren Fahrer Efraín Segarra entführt und kurze Zeit späterermordet. Die Zeitungsjournalisten hatten über die andauerndenZusammenstöße zwischen ecuadorianischen Regierungstruppen undbewaffneten Gruppen in der Region berichten wollen.(http://ogy.de/nc0x) Die Grenzregion zwischen Kolumbien und Ecuadorwar über Jahre für Reporter de facto nicht zugänglich und somit einweißer Fleck in der Berichterstattung.Im dritten Jahr nach dem Friedensabkommen der Regierung mit derlinken FARC-Guerrilla sind die Arbeitsbedingungen für Journalisten inder Hauptstadt Bogotá grundsätzlich gut. Doch in den ländlichen, überJahrzehnte umkämpften Regionen des Landes ist kritischeBerichterstattung noch immer schwierig und gefährlich. Verschiedenebewaffnete Gruppen versuchen, Journalisten zum Schweigen zu bringen,die über ihre Aktivitäten berichten. Gefahr droht nicht nur vonverschiedenen Abspaltungen der FARC, sondern auch von denparamilitärischen Vereinigten Bürgerwehren AUC, der NationalenBefreiungsarmee ELN, den Drogenkartellen und einer Vielzahl lokalerMafiagruppen.Betroffen waren bisher vor allem alternative undzivilgesellschaftliche Medien. Besonders in Teilen von Catatumbo,Arauca, Putumayo, Caquetá und Valle del Cauca werden Journalisteneingeschüchtert, was zu Selbstzensur bei Themen wie organisierterKriminalität, Drogenhandel und rivalisierenden Gebietsansprüchenführt.ERSTMALS PROMINENTE JOURNALISTEN IM VISIERIn den vergangenen Wochen war erstmals auch eine Vielzahlprominenter Medienvertreter in den Großstädten von denEinschüchterungen betroffen. Am 14. Juli wurden die RedakteurinJineth Bedoya von der Tageszeitung El Tiempo sowie das Portal LaSilla Vacía in einem Pamphlet, das der ultrarechten Gruppe ÁguilasNegras zugeschrieben wird, als "unmittelbare militärische Ziele"bezeichnet, mit dem Zusatz: "Dieses Mal meinen wir es ernst".(http://ogy.de/awe9)Einen Tag später erhielt die Kolumnistin der Zeitschrift Semana,María Jimena Duzán, drastische Gewaltandrohungen über Twitter. Duzánhatte über einen Ex-General und Anhänger von Ex-Präsident ÁlvaroUribe berichtet, der mehrfach gedroht hatte: "Bereitet euch vor, dennder Krieg kehrt zurück!" (http://ogy.de/4pgk) Die Moderatorin Vanessade la Torre von Noticias Caracol und Blu Radio wurde ebenfalls überTwitter mit dem Tode bedroht, nachdem sie kritische Artikel überUribe verfasst hatte (http://ogy.de/2euj). Uribe und seine Anhängerlehnen das Abkommen seines Nachfolgers, des gerade aus dem Amtgeschiedenen Juan Manuel Santos, mit der FARC ab.Ebenfalls Mitte Juli gingen beim Radiosender RCN Drohanrufe gegenmindestens fünf Mitarbeiter ein. Ein angeblicher Vertreter derNationalen Befreiungsarmee ELN sagte, sie hätten 72 Stunden, um ihreBerichterstattung über "die Organisationen" einzustellen.(http://ogy.de/9yc7) Der Sender hatte über Morde anGewerkschaftsführern berichtet. (http://ogy.de/ku2r) Mindestens zwölfweitere Journalisten wurden seit Anfang Juli ebenfallseingeschüchtert und bedroht. (http://ogy.de/ycc8)DIE MEISTEN GEWALTDELIKTE BLEIBEN UNGESTRAFTAuch Polizeigewalt ist weiterhin ein großes Problem für dieJournalisten im Land. Die Radiojournalistin Efigenia VásquezAstudillo wollte im Oktober 2017 darüber berichten, wie dieBereitschaftspolizei ESMAD ein von der indigenen Bevölkerungbesetztes Stück Land in der Ortschaft Puracé in Südwestkolumbienräumte. Die Reporterin wurde dabei angeschossen und starb kurzdarauf. Am selben Tag feuerten Polizeikräfte im ländlichen TumacoGummigeschosse und Tränengas auf eine Delegation von Repräsentantenvon Vereinten Nationen und Organisation Amerikanischer Staaten,Vertretern von Menschenrechtsgruppen, Politikern und Journalisten,die dem Tod von sechs Landarbeitern nach Zusammenstößen mit derPolizei nachgehen wollten. (http://ogy.de/s2b0)Nur wenige Gewaltdelikte gegen Journalisten werden in Kolumbienaufgeklärt und die Täter bestraft. Ein besonders drastischer Fall istder des Radioreporters Nelson Carvajal Carvajal, der im April 1998während einer Korruptionsrecherche getötet wurde. Nach 20-jährigenErmittlungen voller Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten wurde nochimmer niemand zur Rechenschaft gezogen. Am 6. Juni 2018 verurteilteder Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte das Versagender kolumbianischen Regierung in dem Fall. (http://ogy.de/sxjx)
Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Kolumbien auf Platz 130
von 180 Staaten. Mehr zur Lage der Pressefreiheit in Kolumbien finden
Sie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/kolumbien/