ROG: Gesetzentwurf gegen Hasskommentare bedroht Presse- und Meinungsfreiheit

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) kritisiert den vonBundesjustizminister Heiko Maas vorgestellten Gesetzentwurf gegenHassbotschaften in sozialen Netzwerken als Gefahr für die Presse- undMeinungsfreiheit. Betreiber sozialer Netzwerke sollen lautGesetzentwurf verpflichtet werden, "offensichtlich strafbare" Inhalteinnerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde zu löschen oderzu sperren (http://t1p.de/uwoi). Halten sie sich nicht daran, könntenBußgelder in Millionenhöhe auf sie zukommen."Mit diesem Gesetzesentwurf wirft der Bundesjustizminister einenzentralen Wert unseres Rechtsstaats über Bord: dass die Presse- undMeinungsfreiheit nur beschnitten werden darf, wenn unabhängigeGerichte zum Entschluss kommen, dass eine Äußerung nicht mit denallgemeinen Gesetzen vereinbar ist", sagte ROG-VorstandsmitgliedMatthias Spielkamp. "Facebook und andere soziale Netzwerke dürfennicht zum Hüter über die Meinungsfreiheit werden. Dass ausgerechnetder Justizminister diese private Rechtsdurchsetzung in Gesetzesformgießen will, ist beschämend."Um gegen Hetze im Netz vorzugehen, braucht es globale Lösungen undkeine nationalen Gesetze, die letztlich nichts anderes sind alsSymbolpolitik und die Meinungsfreiheit beschränken.Die Betreiber sozialer Netzwerke sollen laut Gesetzentwurfverpflichtet werden, alle drei Monate über den Umgang mit Beschwerdenüber strafrechtlich relevante Inhalte zu berichten. Wer dafürverantwortlich ist, dass strafbare Inhalte spät, gar nicht oder nichtvollständig gelöscht werden, könnte mit einem Bußgeld von bis zu 5Millionen Euro bestraft werden. Für das Unternehmen selbst soll dieStrafe bis zu 50 Millionen Euro betragen können (http://t1p.de/tg7l)."FAKE NEWS" ALS RECHTFERTIGUNGDer Katalog an zu löschenden Inhalten, darunter Beleidigung, übleNachrede, Verleumdung oder Volksverhetzung, wirkt willkürlichzusammengestellt, und die Definitionen im Strafgesetzbuch sind sehrvage. Autokraten und Diktatoren aller Welt könnten sich dieAuflistung zum Vorbild nehmen, um mit ähnlichen Vorgaben gegenJournalisten und Oppositionelle vorzugehen.Das Justizministerium nennt den Begriff "Fake News" mehrfach inder Gesetzesbegründung. Es ist sehr problematisch, dass sich dasMinisterium den Begriff unreflektiert zu eigen macht. US-PräsidentDonald Trump hat mit dem Begriff renommierte Medien wahllosdiskreditiert. Vergangene Woche hat Syriens Präsident Bascharal-Assad einen Folterbericht von Amnesty International als "FakeNews" abgetan (http://t1p.de/ezum). Wie in der öffentlichen Debatteauch vermischt das Justizministerium Hate Speech und "Fake News" -und verkennt damit, dass beide Phänomene gänzlich unterschiedlichbehandelt werden sollten.Maas verweist zur Begründung für die Gesetzesinitiative auch aufden US-Wahlkampf. Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass derEinfluss von Fake News auf den Ausgang der US-Wahl deutlichüberschätzt wurde. So fanden Forscher der Universität Stanfordheraus, dass ein Artikel eine Wirkung wie 36 Wahlwerbespots gehabthaben müsste, um die Wahl zu beeinflussen (http://t1p.de/gkiq).Umfragen deuten darauf hin dass die US-Bürger für sich selbst "FakeNews" gar nicht als Problem wahrnehmen und durchaus erkennen, wennoffensichtlich falsche oder propagandistische Nachrichten in ihremNewsfeed auftauchen (http://t1p.de/f9h7). Dennoch glauben sie, dass"Fake News" dauerhaft die Demokratie gefährden könnten - wohl vorallem, weil in den Medien ständig darüber debattiert wird undPolitiker ihn nutzen, um missliebige Meinungen zu kontern.VORTEILE SOZIALER NETZWERKEFraglos gibt es Hass im Netz. Doch soziale Netzwerke haben trotzaller Kritik einen positiven Effekt für die Presse- undMeinungsfreiheit gebracht und können bisweilen demokratisierendwirken. Gerade Journalisten haben neue Distributionswege gefunden,die ihnen - auch in Ländern mit zensiertem Internet - ermöglichen,direkt mit ihren Lesern in Kontakt zu treten und dabei möglicherweisestaatliche Eingriffe in die Pressefreiheit zu umgehen. DerGesetzentwurf hat das Potenzial, diese positiven Effekte nachhaltigzu schwächen.Hinzu kommt, dass Justizminister Maas offenbar kein Interesse aneiner wirksamen Strafverfolgung hat. Beiträge, die gegen Gesetzeverstoßen, sollen nach dem Willen des Gesetzgebers lediglich gelöschtwerden. Wer aber gegen Gesetze verstößt, muss dafür zur Rechenschaftgezogen werden. Es fehlt daher die Forderung, dass Netzwerke Fällezur weiteren Verfolgung an die Justiz weiterleiten. Zugleich müssendie Löschpraktiken regelmäßig in ordentlichen Gerichtsverfahrenüberprüft werden.Die sozialen Netzwerke müssen in den Prozess eingebunden werden.Doch statt nur den sozialen Netzwerken die Verantwortung zuübertragen, sollte Maas zuallererst vor der eigenen Türe kehren. DasProblem der Rechtsdurchsetzung besteht nicht nur, aber auch, weil diedeutsche Justiz lange benötigt, um Streitfälle zu bearbeiten.Wünschenswert wären spezielle Stellen mit ausgebildeten Juristen, diedie Löschpraktiken der sozialen Netzwerke begleiten und für einerechtskonforme Auslegung der Mechanismen sorgen.KEINE ÖFFENTLICHE DEBATTEDie Anordnung von drakonischen Bußgeldern und Löschfristen wirddazu führen, dass soziale Netzwerke im Zweifel gegen die freieMeinungsäußerung handeln werden, um Bußgeldern zu entgehen.Angesichts des eng gesetzten Zeitrahmens des Gesetzes wird densozialen Netzwerken kaum Zeit bleiben, Mechanismen wirksam zu testenund Testergebnisse einer öffentlichen Debatte auszusetzen.Wichtig wäre zudem die Verpflichtung, dass soziale Netzwerke dieLöschkriterien detailliert offenlegen. Dies gilt für Löschungaufgrund von Hate Speech, vor allem aber im Bereich der "Fake News".Bei "Propaganda" wird es regelmäßig noch schwieriger sein für diesozialen Netzwerke, den Wahrheitsgehalt von Inhalten zu bestimmen.Die Gesellschaft muss bis ins letzte Detail wissen, wie über dieMeinungsfreiheit geurteilt wird.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf Platz16 von 180 Staaten. Weiter Informationen über die Lage derJournalisten hierzulande finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/deutschland.