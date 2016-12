ROG: Finnischer Rundfunksender unter Druck - Eingriff in Berichterstattung muss aufgeklärt werden

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen ist besorgt über diepolitische Einflussnahme beim finnischen öffentlich-rechtlichenRundfunk YLE. Der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä hatte imNovember rund 20 E-Mails an die Redaktion geschickt und sich übereinen Artikel beschwert, der ihm Interessenkonflikte vorwirft. DieChefredaktion soll die Veröffentlichung weiterer Artikel gestoppthaben. Vergangene Woche haben zwei erfahrenen Journalisten bei YLEgekündigt."Journalisten müssen frei von politischem Druck berichten können.Die Vorgänge sind ein Angriff auf die Unabhängigkeit desöffentlich-rechtlichen Rundfunks und inakzeptabel für ein Land, dasals Vorreiter der Pressefreiheit gilt", sagte ROG-GeschäftsführerChristian Mihr. "Eine unabhängige Untersuchung könnte dieHintergründe der Kündigungen aufklären und dazu beitragen, dasAnsehen als glaubwürdiger Rundfunk wiederherzustellen."Ministerpräsident Sipilä hatte im November innerhalb kurzer Zeiteine Reihe von E-Mails an die YLE-Journalistin Salla Vuorikoski undden Chefredakteur Atte Jääskeläinen geschickt (http://t1p.de/w5rf).Darin soll er sich über einen Beitrag über möglicheInteressenkonflikte beschwert und die Journalisten unter Druckgesetzt haben.In dem Beitrag hatte der Sender von einem Stahlunternehmenberichtet, an dem Mitglieder Sipiläs Familie beteiligt sind. DasUnternehmen soll einen Auftrag über 500.000 Euro von einerstaatlichen Minengesellschaft erhalten haben. Diese finanziellangeschlagene Minengesellschaft wiederum hatte unlängst eineFinanzspritze von Sipiläs Regierung bekommen (http://t1p.de/d0ja).Sipilä bestreitet die Interessenkonflikte und wehrt sich gegenVorwürfe, in die Berichterstattung von YLE eingegriffen zu haben(http://t1p.de/82i7).Die YLE-Chefredaktion soll nach den Beschwerdemails von Sipilä dieRedaktion angewiesen haben, nicht weiter über die möglichenInteressenkonflikte zu berichten (http://t1p.de/rf0u). Fast fertigeBeiträge wurden nicht veröffentlicht. Einem Talkshow-Moderator, dersich der Anweisung wiedersetzen wollte, wurde mit der Kündigunggedroht (http://t1p.de/w5rf).Vergangene Woche kündigte die YLE-Journalistin Vuorikoski. Siebegründete ihr Handeln mit der "Kultur der Zurückhaltung", diemomentan innerhalb des Senders herrsche (http://t1p.de/fm0v). Diesebegrenze den Spielraum von investigativem Journalismus. Zur gleichenZeit kündigte auch Jussi Eronen, leitender Reporter bei YLE mit über20 Jahren Erfahrung als Journalist. Als Grund nannte erMeinungsverschiedenheiten mit der YLE-Geschäftsführung. SeineVorgesetzten hätten ihn unter Druck gesetzt, gegen journalistischeStandards zu verstoßen. Es sei nicht die Aufgabe unabhängiger Medien,Politiker vor negativen Schlagzeilen zu schützen. Letzteres habe YLEgetan.FINANZBEHÖRDEN VERLANGEN PANAMA PAPERSEs war nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass YLE vonstaatlicher Seite unter Druck gesetzt wurde. Im Frühjahr hatten diefinnischen Finanzbehörden den Sender aufgefordert, die Panama Papers- vertrauliche Dokumente über Briefkastenfirmen in Steueroasen - undalles damit zusammenhängende Material an die Behörden zu übergeben(http://t1p.de/7ymp). Im Falle einer Missachtung wurde mitHausdurchsuchungen gedroht (http://t1p.de/pbwf). YLE hat gegen dieAufforderung Einspruch erhoben. Der Fall liegt beimVerwaltungsgericht Helsinki.Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit steht Finnlandseit 2009 auf Platz 1 von 180 Staaten. Die Verfassung schreibt nichtnur Meinungsfreiheit, sondern auch Informationsfreiheit, also dasRecht auf Zugang zu Behördeninformationen, als Grundrecht fest. Alserstes Land der Welt hatte Finnland 2010 Breitband-Internet alsGrundrecht erklärt (http://t1p.de/agka). Weitere Informationen überdie Lage der Journalisten im Land finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/finnland.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell