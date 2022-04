ROGERS COMMUNICATIONS-Aktie: Überragend!

Positive Ergebnisse Rogers Communications Inc (NYSE:RCI) meldete für das erste Quartal FY22 ein Umsatzwachstum von 4 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,62 Milliarden C$. Der Dienstleistungsumsatz stieg im Jahresvergleich um 6 % auf 3,2 Mrd. C$. Rogers konnte 66.000 Netto-Postpaid-Mobilfunkkunden gewinnen, gegenüber 22.000 im Vorjahr, bei einer Wechselrate von 0,71%. Die Umsätze aus Mobilfunkdiensten stiegen im Jahresvergleich um 7%, hauptsächlich aufgrund höherer Roaming-Umsätze. Die… Hier weiterlesen