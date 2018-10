ROFLEX SOLIDO: Die flexible Manschette für wind- und luftdichte Rohrdurchführungen im Mauerwerks- und Holzbau (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Sei es beim Einbau einer Lüftungsanlage oder derSanitärinstallation - wo immer Rohre durch Wände oder Decken geführtwerden, muss man sie innen wie außen dauerhaft dicht anschließen.Besonders schnell und sicher funktioniert das mit der Rohr-ManschetteROFLEX SOLIDO: Man zieht die flexible Manschette über das offeneRohrende, verklebt den integrierten, mit wasserfestem SOLIDO-Kleberversehenen Klebeträger vollflächig mit dem Untergrund und kann ihndann gleich überputzen. Außen entsteht so ein winddichter, innen einluftdichter Anschluss vom Rohr zum Bauteil. Die vier lieferbarenGrößen von ROFLEX SOLIDO decken alle Rohrdurchmesser zwischen 50 und220 Millimetern ab.Die kreisrunde Manschette hat in der Mitte einen schmalenDichtring aus EPDM-Kautschuk, der sich eng an das Rohr anschmiegt.Auch die direkt anschließende Klebefläche ist sehr dehnbar undflexibel, sodass selbst auf strukturiertem Mauerwerk eineunterbrechungsfreie Klebeverbindung gelingt. "Durch die runde Formvon ROFLEX SOLIDO kommt man mit nur wenig Material aus, ohne dassdies auf Kosten der Verbindungssicherheit geht. Wir konnten nichtnur die unverklebt bleibende Fläche direkt ums Rohr herum extremklein halten, sondern auch die Klebefläche selbst. Damit orientierenwir uns an den Anforderungen zum Überputzen von Anschlussbändern.Herkömmliche Lösungen missachten diese meist und schaffen eine zugroße Anschlussfläche und haben daher eine höheres Risiko zurRissbildung", erklärt ein Jens-Lüder Herms. Er arbeitet in derForschung und Entwicklung beim Luft- und Winddichtungsspezialistenpro clima.ROFLEX SOLIDO dichtet Rohrdurchführungen durch Beton oderMauerwerk ab, eignet sich aber auch für Durchdringungen vonHolzfaserplatten, wie etwa bei Wärmedämm-Verbund-Systemen. Hierbringt man vor dem Verkleben zusätzlich eine der pro climaHaftgrundierungen (z.B. TESCON SPRIMER) auf. Weil sich die Rohre inder Manschette noch schieben und ziehen lassen, können Handwerkersehr flexibel arbeiten.Die Rohr-Manschetten eignen sich für luftdichte Anschlüsse nachden Normen DIN 4108-7, SIA 180 sowie OENORM B 8110-2 und haben imSchadstofftest beste Werte erzielt.Pressekontakt:Cornelia Lässing & Heide Merkelcornelia.laessing@proclima.deTel: 06202-57814.36Original-Content von: MOLL bauökologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell