ROCE-Einblicke für Waddell & Reed Financial: Unfassbar!

Mit Blick auf das dritte Quartal verdiente Waddell & Reed Financial (NYSE:WDR) 37,63 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 59,29% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Waddell & Reed Financial verbuchte außerdem einen Gesamtumsatz von 267,67 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11,51% seit dem zweiten Quartal entspricht. Waddell & Reed Financial erwirtschaftete im zweiten Quartal 23,63 Millionen US-Dollar, der Umsatz belief sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung