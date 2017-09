RNZ: Vorbild - Kommentar zum Wahlurteil in Kenia

Heidelberg (ots) - Kenia ist ein extrem gespaltenes Land.Gespalten in arm und reich, Stadt und Land, in viele Ethnien, anhandderen Trennlinien sich die politischen Lager immer noch sortieren.Das zeigen auch die Deutungen des Urteils, mit dem das ObersteGericht die Präsidentenwahl annulliert: Anhänger von Raila Odingajubeln, ebenso viele junge, gebildete Leute, die ihre alterndepolitische Führungsriege mit einigem Recht für Clan-gesteuert undkorrupt halten. Das Kenyatta-Lager fühlt sich um seinen Siegbetrogen; Kleinunternehmer fürchten eine verlängerte Phase derUnsicherheit, in der die Aufträge ausbleiben. (...) Dagegen sind dieRuhe und Besonnenheit, mit der das ganze Land, Kenyattaeingeschlossen, bislang reagiert, ein echtes Hoffnungszeichen fürKenia - und ein Vorbild für ganz Afrika.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell