RNZ: Der Spalter

Christian Altmeier über Trumps Besuch in LondonNach den Nato-Verbündeten in Brüssel schickt der US-Präsident nunauch seine Gastgeber in London auf eine emotionale Achterbahnfahrt.Zunächst düpierte er Regierungschefin Theresa May in einem Interviewund mischte sich ungefragt in die Politik seines Gastlandes ein. Dannüberschüttete er May mit Lob und kündigte ein Freihandelsabkommen an.Man sollte sich nicht täuschen. Dieses Hin und Her ist kein Ausdruckvon Verwirrtheit. Vielmehr scheint der selbsterklärte DealmakerDonald Trump darin eine erfolgversprechende Verhandlungstaktik zusehen. Mit geradezu wölfischem Gespür wittert er die Schwächen undWidersprüche seiner Partner und nutzt diese, um Zwietracht zu säen.Sein Kalkül mag dabei sein, dass er den Europäern umso leichterbilaterale Handelsverträge aufzuzwingen kann, je zerstrittener diesesind. Auch das Lob für die Brexit-Hardliner entspricht diesemGedanken. Doch übersieht Trump dabei gleich mehrere Aspekte. Dieglobalisierte Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel. Eine SchwächungEuropas würde auch Amerika in Mitleidenschaft ziehen. Zudem zerstörtTrump mit seinem Vorgehen die wichtigste Basis für jedes Abkommen,nämlich Vertrauen. Und er führt den Europäern mit seinem erratischenVerhalten lebhaft vor Augen, welche Alternative auf sie wartet, wennsie sich auseinanderdividieren lassen.