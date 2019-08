RNZ: Das Risiko wert

Heidelberg (ots) - Christian Altmeier über dieRegierungskrise in Italien Die vernichtende Kritik von ItaliensMinisterpräsident Giuseppe Conte an Innenminister Matteo Salvinikommt spät. 15 Monate lang hat der parteilose Jurist zu den radikalenÄußerungen des Lega-Chefs meist geschwiegen und dessenGesetzesentwürfe anstandslos unterschrieben. Doch möglicherweisekommt sie nicht zu spät. Denn im Angesicht der von Salvinilosgetretenen Regierungskrise wächst Conte nun über sich hinaus undfindet überraschend klare Worte - die von vielen Italienern honoriertwerden. Der bisher oft blass wirkende und als Marionette derParteichefs geltende Professor kommt plötzlich alsverantwortungsbewusster Staatsmann daher und wird so zum eigentlichenGewinner der Krise. Möglicherweise könnte ein Bündnis aus denFünf-Sternen und dem sozialdemokratischen PD, das als Koalition derVerlierer gilt, unter der Führung Contes bei den Wählern sogar besserankommen, als vielfach befürchtet. Zu verlieren haben beide Parteienangesichts der derzeitigen Umfragewerte ohnehin wenig. Und dieAussicht, Italien zumindest vorerst vor einem rechtsradikalen Bündnisunter Führung Salvinis zu bewahren, wäre das Risiko allemal wert.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell