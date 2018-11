RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zur Südwest-SPD

Heidelberg (ots) - Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zumFührungsstreit in der Südwest-SPD:"Zufrieden darf kein Genosse sein mit der vergangenen Woche. DiePartei präsentierte sich in einem schrecklichen Zustand, der vieleWähler entsetzt haben dürfte. Das Ergebnis ist zwar von einemAufbruch weit entfernt, aber eines, das den geringsten Schadenverspricht. Für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hätte eine Niederlageeinen massiven Ansehensverlust bedeutet. Und Lars Castellucci wäreumgekehrt an der Parteispitze eher unglücklich geworden. Zu deutlichzeigte sich in Sindelfingen, mit welch kaum verhohlenem Hass seinepolitischen Gegner dem Wieslocher begegnen. Auch bei bestenAbsichten: Er wäre über kurz oder lang an den internen Widerständengescheitert.Stoch hat den Vorteil, dass er die Partei auf ein klares Zielausrichten kann: die Landtagswahl 2021. "Baden-Württemberg first"wird das Marschkommando lauten. Der neue Generalsekretär SaschaBinder, ebenfalls ein Mann der Landtagsfraktion, ist dafür dieperfekte Ergänzung. Doch das birgt auch Risiken: Andere Interesseninnerhalb der SPD finden sich kaum noch wieder. Gerade das linkeLager, das Stoch mit seiner "Verhinderungswahl" an die Parteispitzehievte, könnte sich schon bald daran stören. Stabilität bis 2021verspricht vor allem eines: Die vergangene Woche verlief derarthässlich, dass jegliche Lust am Konflikt vorerst erstickt seindürfte."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell