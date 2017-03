RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zur Niederlande-Wahl

Heidelberg (ots) - Das Viertelfinale ist gewonnen. HollandsWahlsieger Mark Rutte selbst hatte die Fußball-Metapher für dasSuperwahljahr 2017 geprägt: Viertelfinale Niederlande, HalbfinaleFrankreich, Finale Deutschland. Nun steht es, um im Bild zu bleiben,1:0 im Kampf zwischen liberaler Demokratie und Rechtspopulismus. Dasist ein Grund zum Aufatmen. Und zum - vorsichtigen - Optimismus. DieNiederlage von Wilders ist deshalb so wichtig, weil sie beweist,woran Brexit und Trump schon zweifeln ließen: dass dieRechtspopulisten zu schlagen sind. Einer der Gründe dafür ist diehohe Wahlbeteiligung. Populisten profitieren meist nicht nur von derMobilisierung ihrer Anhänger, sondern auch von der Passivität ihrerGegner. Diesmal hat aber offenbar die Aussicht, den Triumph einesUltranationalisten zu erleben, Demokraten und Pro-Europäer an dieUrnen getrieben. Bleibt zu hoffen, dass es auch in Frankreich undDeutschland so kommen wird. So richtig es ist, aufzuatmen, so falschwäre es, sich entspannt zurückzulehnen. Die Demokraten haben nochschwere Kämpfe vor sich. Und das nächste Spiel ist bekanntlich immerdas schwerste.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell