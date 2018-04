Heidelberg (ots) - Die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört,ist eine klassische Phantomdiskussion: Sie ist völlig unkonkret,hilft niemandem, und ihre Beantwortung löst kein einziges Problem. Obman sie nun mit Ja oder Nein beantwortet - für den Alltag der meistenMenschen ändert sich dadurch überhaupt nichts. Viel sinnvoller wärees also, über Themen zu diskutieren, die wirklich wichtig sind, etwaden Pflegenotstand oder den Mangel an bezahlbarem Wohnraum. DochHorst Seehofer geht es um etwas anderes - um den Wahlkampf in Bayernund um den Versuch, das konservative Profil zu stärken. Wobei esdurchaus bemerkenswert ist, dass der Islam offenbar das letzteverbliebene konservative Kernthema ist. Doch Horst Seehofer ist keinWahlkämpfer mehr, sondern Minister. Mit seinen Äußerungen trägt erdazu bei, dass sich Millionen Muslime in Deutschland ausgegrenztfühlen. Als Heimatminister sollte er eigentlich das Gegenteil tun:die Gesellschaft einen, nicht sie spalten.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell