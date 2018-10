Heidelberg (ots) - Dieser Etat ist nicht etwa ungeschickt - er isteine offene Kampfansage an die EU. Deshalb ist deren Empörungnachvollziehbar. Doch auch die EU selbst sollte sich fragen, ob siemit ihrem Kurs richtig liegt. So maßlos die neue italienischeRegierung ist, so rigide zeigte sich in der Vergangenheit die EU.Dabei offenbarte sich längst, dass ihre Sparpolitik in Italienähnliche Folgen hat wie in Griechenland: Die Wirtschaft stagniert,die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Land kommt nicht auf die Beine.Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei fast 20 Prozent, im Süden sindes noch deutlich mehr. Genau solche Gründe haben überhaupt erst dazugeführt, dass in Rom jetzt Populisten regieren. Das heißt nicht, dassman deren Forderungen nachgeben sollte. Aber einInvestitionsprogramm, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln - das wäreschon sinnvoll.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell