RNZ: Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zum Terror in London

Heidelberg (ots) - Schon wieder London. Erneut hat derislamistische Terror seine hässliche Fratze gezeigt. Menschen mit demAuto oder dem Lastwagen zu überfahren, ist eine bekannte Strategiedes IS. Die Intention, Angst und Schrecken zu verbreiten, geht abernur teilweise auf. Die richtige Antwort auf den Terror geben dieBriten selbst. Besonnenheit demonstrieren und nicht in Panikverfallen. Mit selbst geschriebenen Schildern in der U-Bahn reagierendie Londoner passend: "Alle Terroristen werden höflichst daranerinnert, dass wir, egal was ihr uns auch antut, Tee trinken und unsnicht unterkriegen lassen." Diese Ruhe dürfen sich dieSicherheitsbehörden jedoch nicht leisten. Die hoch gelobte britscheTerrorabwehr hat - das zeigt der Anschlag - Risse bekommen. DerAttentäter war bereits im Visier der Fahnder. Doch wenn er sich alseingestufte "Randfigur" unbehelligt unter dem Radar bewegen kann,läuft etwas falsch. Diese gefährliche Lücke, die Terroristen eiskaltausnutzen, muss dringend geschlossen werden. Mehr Personal, Geld undRessourcen für Gefährder sind die einzige Lösung, um die Terrorgefahrzu minimieren - gebannt werden kann sie leider nicht.