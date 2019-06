Heidelberg (ots) - Einige Kräfte innerhalb der US-Regierungstreben ganz offensichtlich eine Konfrontation und einen erhofftenRegimewechsel im Iran an. Sprunghaft und beeinflussbar, wie Trumpist, scheint noch nicht ausgemacht, ob sich die Falken oder dieGemäßigten durchsetzen. Ein Krieg wäre auf jeden Fall einverhängnisvoller Fehler. Erstens hat der Iran über die Verbindungenin den Irak, die Hisbollah-Milizen in Syrien und im Libanon und dieHuthi-Rebellen im Jemen ein Netz von schiitischen Guerilla-Einheiten,mit denen er den Krieg in die ganze arabische Welt tragen kann. Undzweitens dürfte, falls das iranische Regime tatsächlich gestürztwird, ein Machtvakuum entstehen. Genau das ist damals im Irakpassiert, mit der Folge, dass der IS in diesem Vakuum groß werdenkonnte. All das sollte eine verantwortliche Außenpolitikberücksichtigen. Aber langfristiges Denken ist derzeit im Weißen Hausleider eine Seltenheit.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell