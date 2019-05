Heidelberg (ots) - Es wäre dringend nötig, das rasanteArtensterben so weit wie möglich zu stoppen - und zwar nicht nur derUmwelt zuliebe, sondern allein schon aus Eigennutz. Ein stabilesÖkosystem ist wie ein Netz, in dem die einzelnen Arten durch Fädenmiteinander verbunden sind. Schneidet man genug Fäden durch, reißtdas Netz irgendwann - das System kollabiert. Das hat auch Folgen fürden Menschen: Brechen etwa in einer Region die Ernten ein, kommt eszu extremer Armut und in der Folge zu Verteilungskämpfen, politischerInstabilität und neuen Flüchtlingsströmen.Die Autoren des Berichts haben deshalb auch Recht, wenn sie einUmdenken fordern: Weg vom ewigen Wachstumsdenken, hin zu mehrNachhaltigkeit. Umweltbelastung muss einen Preis haben - fürUnternehmen, Verbraucher und Staaten. Es braucht konkrete Maßnahmen.Für Appelle ist es bereits zu spät.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell