Heidelberg (ots) - Selbst noch so gründliche Kontrollen und nochso viele Betonsperren werden Anschläge nicht völlig verhindernkönnen. Das ist die vielleicht schmerzhafteste, aber auch wichtigsteErkenntnis in Zeiten des Terrors: Absolute Sicherheit gibt es nicht.Unsere Gesellschaft muss lernen, mit der latenten Gefahr zu leben,ohne in Angst zu erstarren. Auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein zutrinken ist ein guter Anfang.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell