Heidelberg (ots) - Tatsächlich könnte hinter Trumps irrlichterndemVerhalten eine langfristige Strategie stecken. Diese sähe ungefähr soaus: Er verhält sich so verrückt und unberechenbar, dass es seinGegenüber mit der Angst zu tun bekommt. Dem liegt die Vorstellungzugrunde, dass sich auf der internationalen Bühne stets derUnberechenbarere durchsetzt. Um ihn nicht zu reizen, werden dieanderen (sei es der Iran oder Nordkorea) schließlich vernünftigwerden und klein beigeben.Sollte dies Trumps Plan sein, so wäre er verheerend. Trump magseine Gegner einschüchtern, aber er erreicht mit seinem erratischenVerhalten noch etwas ganz anderes: Er verschreckt auch seine Partner.Die Europäer sind bereits nach dem Platzen des Iran-Deals von ihmabgerückt. Nun dürfte Trumps Verhalten auch im Verhältnis zwischenden USA und Südkorea langsam, aber sicher einen Riss erzeugen. Unddavon profitiert am Ende vor allem Nordkorea.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell