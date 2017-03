Heidelberg (ots) - Wenn es um die Maut geht, spricht AlexanderDobrindt gerne von Gerechtigkeit. Und es klingt ja auch einleuchtend:Sollten nicht alle, die Deutschlands Straßen benutzen, dafür zahlen?Doch bei nüchterner Betrachtung bleiben so viele Fragen offen wie ehund je. Inklusive der Frage nach der Gerechtigkeit. Dobrindt stehtunter Druck: Will er die Maut wie geplant durchsetzen, muss er sichbeeilen. Nach der Wahl im September ist auch ihre Zukunft ungewiss.So kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die Maut sei für denMinister längst vor allem zur Prestigefrage geworden. Bis heute weißniemand, ob die Maut überhaupt Geld einbringt oder nicht vielmehrkostet. Die Prognose, auf die Dobrindt sich beruft, stammt aus seinemeigenen Ministerium. Die Länder fürchten zu Recht einen Einbruch desGrenzverkehrs. Und dass der deutsche Autofahrer nicht mehr belastetwird, kann man nun glauben oder nicht. Ist die Maut erst einmaleingeführt, lässt sie sich leicht erhöhen und die Entlastung bei derSteuer senken. Sollte sich die Maut nicht als rentabel erweisen, istdas sogar die wahrscheinlichste Lösung. So müsste am Ende doch derdeutsche Autofahrer zahlen - für ein Gesetz, das im Eilverfahrenverabschiedet wurde. Und das wäre alles mögliche. Aber sicher nichtgerecht.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell