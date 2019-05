Heidelberg (ots) - Was wäre eine angemessene Reaktion? Jedenfallsnicht das, was von der Bundesregierung kommt: Sie beschränkte sichdarauf, recht allgemein Folter zu kritisieren, ohne Deniz Yücel auchnur beim Namen zu nennen. Angesichts der schwerwiegenden Vorwürfewäre es mindestens angebracht gewesen, den türkischen Botschaftereinzubestellen. Ganz abgesehen davon, dass man auch über einEinfrieren der Wirtschaftsbeziehungen und womöglich sogar Sanktionennachdenken könnte - auch mit Blick auf Erdogans generellautokratisches Verhalten (siehe die Annullierung derBürgermeisterwahl in Istanbul). Diplomatische Zurückhaltung mag zwareine Tugend sein. Aber die Verzagtheit, mit der Berlin gegenüberAnkara agiert, ist schwer nachvollziehbar.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell