Heidelberg (ots) - Die Forderung nach schnelleren Abschiebungengehört in Deutschland inzwischen fest zur politischen Debatte dazu.So wird sich wohl manch einer durch die jüngsten Zahlen in seinerKritik bestätigt sehen: Nur rund 22.000 Menschen wurden abgeschoben,weitere 28.000 gingen freiwillig - bei 230.000 Personen ohneBleiberecht. Das mag man kritisieren. Wer aber darin einStaatsversagen sieht und sofortige Änderungen fordert, macht es sichzu einfach.Denn tatsächlich gibt es gute Gründe dafür, warum die Zahlenzurückgehen. 2015 kamen besonders viele Migranten ins Land, weshalb2016 auch besonders viele abgeschoben wurden. Die Zahl derEinwanderer aus den Balkanländern und den Maghrebstaaten nahm danachab, deshalb sinkt auch die Zahl der Rückführungen. Ein zweiter Grund:Abschiebungen sind, gerade bei Menschen aus Krisengebieten, eineschwere Entscheidung, denn es geht um Existenzen. Jeder Einzelfallhat es verdient, gründlich geprüft zu werden - das gehört sich so ineinem Rechtsstaat. Diese Prüfung braucht Zeit, und deshalb lassensich die Verfahren nicht beliebig beschleunigen.