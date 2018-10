Heidelberg (ots) - Deutschland verzeichnet immer noch ein sattesPlus an Einnahmen, nur eben nicht mehr ganz so satt wie in denVorjahren. Das hilft dem Finanzminister, Begehrlichkeiten abzuwehren,von denen eine regelmäßig auftauchende lautet: Steuersenkungen. Diewären aber momentan grundfalsch. Denn auf unser Land kommen nochgroße Investitionen zu. Die Bürger fordern mehr Polizisten auf denStraßen, mehr Lehrer an den Schulen, mehr Pfleger in den Altenheimen.Schulen und Universitäten müssen auf die Digitalisierung vorbereitetwerden. Straßen und Brücken sollten endlich einmal saniert werden.Und eine Bauoffensive, um Wohnraum zu schaffen, kann auch nichtsschaden. Alles Dinge, die den Staat sehr viel Geld kosten werden. DieFolgen des Investitionsstaus der letzten Jahre stören die meistenMenschen wohl mehr als zu hohe Steuern.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell