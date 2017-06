Heidelberg (ots) - Katar ist - das steht außer Frage - eineblutige Diktatur. Das Land missachtet Menschenrechte, auf seinenBaustellen schuftet ein Heer von Arbeitssklaven und wahrscheinlichunterstützt es zudem islamistische Terroristen. Dass sich nun aberausgerechnet Saudi-Arabien in Entrüstung übt, trägt Züge desAbsurden. Immerhin war es das saudische Königreich, dass denDschihadismus in alle Welt exportierte. So geht es Riad denn auch vorallem darum, den Iran zurückzudrängen. Ironischerweise könnte es abergenau das Gegenteil erreichen - und Katar geradezu in die ArmeTeherans treiben. Was die USA nun tun müssten, wäre, Saudi-Arabien zubremsen und selbst den Kontakt mit dem Iran zu suchen. Stattdessensetzt man offenbar auf eine bedingungslose Unterstützung der Saudis.Das ist riskant: Es könnte Riad zu einem noch offensiveren Auftretenermuntern. Und das kann eigentlich keiner wollen.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell