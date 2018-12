RNZ: Redebedarf

Heidelberg (ots) - Christian Altmeier zur Kommunikation über denUN-MigrationspaktDer UN-Migrationspakt, der die weltweiten Wanderungsbewegungen ingeordnete Bahnen lenken, illegale Migration bekämpfen und Migrantenvor Ausbeutung schützen soll, ist unter Dach und Fach. Mehr als 150Staaten haben dem Abkommen in Marrakesch zugestimmt, darunter auchDeutschland. Ende gut, alles gut? Mitnichten. Der Pakt ist nach wievor erklärungsbedürftig. Es ist zwar ein guter Anfang, dass dieRegierung zuletzt ein wenig in die Kommunikations-Offensive gegangenist und auch der CDU-Parteitag über das Abkommen beraten hat. Dochreicht das bei weitem noch nicht. Ebenso wenig wie der Versuch, dieKritiker mit dem Hinweis zu besänftigen, dass der Pakt nichtrechtsverbindlich sei. Die Rechtspopulisten und Nationalisten inEuropa werden weiterhin versuchen, das Thema in Wahlkämpfen für sichauszuschlachten. Die Bundesregierung und auch die EU dürfen dieFalschinformationen nicht noch einmal unwidersprochen im Raum stehenlassen. Vor allem müssen sie Lehren aus dem Kommunikationsdesasterrund um den Migrationspakt für die Zukunft ziehen. Denn mit demUN-Flüchtlingspakt steht das nächste, sicherlich nicht minderumstrittene Abkommen bereits vor der Tür.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell