RNZ: Raketenexperte: Kim kann keine Atomwaffen einsetzen

Heidelberg (ots) - Zwischen Nordkorea und den USA droht nachAnsicht eines deutschen Raketen-Experten keine nukleare Eskalation."Selbst wenn Nordkorea tatsächlich Atomwaffen hätte, wäre es nicht inder Lage, sie einzusetzen", sagte Robert Schmucker im Interview mitder Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg, Donnerstagausgabe). Kim Jong Unfehle "jegliche Erfahrung im Umgang mit solchen Waffen", so deremeritierte Professor für Raketentechnik an der TU München. "DemRegime geht es mit den Raketen in etwa so, wie jemandem, der einKampfflugzeug bekommen hat, aber noch nie selber geflogen ist."Anders als die USA habe Nordkorea nicht genug Tests für einentatsächlichen Einsatz durchgeführt. "Man stelle sich nur vor, dieRaketen sind falsch kalibriert, die Polung ist falsch und auf einmalfliegt die Rakete nach China oder Russland."Zugleich rechnet er auch nicht mit einem Raketenangriff der USAauf Nordkorea, weil dieser aus Versehen Verbündete treffen könnte."Auch die US-Regierung weiß, dass Raketen ihr Ziel nicht immer sogenau treffen wie gewünscht", sagte Schmucker. "Wenn die Raketen nur500 Kilometer von ihrem Ziel abweichen, was für Langstreckenraketenkeine große Abweichung wäre, könnte die Bombe in Japan oder Südkorealanden. Oder - für die USA noch gefährlicher - in Russland oderChina."Schmucker zufolge stammt das nordkoreanische Raketenarsenal ausrussischen Beständen. "Wir können inzwischen eindeutig nachweisen,dass die Raketen aus Russland stammen", sagte er. "Das erklärt, warumdie Tests so erfolgreich waren: Die Technik stammt nicht ausNordkorea." Es sei allerdings unklar, ob die Waffen mit staatlicherUnterstützung geliefert oder von kriminellen Netzwerken nachNordkorea gebracht wurden.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell