RNZ: Ohne INF-Vertrag droht Wettrüsten / Schmid, SPD

Heidelberg (ots) - Der außenpolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, warnt wegen des angekündigtenRückzugs der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag vor einem neuenWettrüsten. "Das ist ein Rückfall in längst überwunden geglaubteZeiten", sagte Schmid der Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg,Dienstagausgabe). "Die Trump-Administration vermittelt den Eindruck,dass sie mit einer neuen Spirale des Wettrüstens Russland militärischund ökonomisch in die Knie zwingen will."Beim Abschluss des Vertrags sei der Aufstieg Chinas noch nichtabzusehen gewesen, bekannte Schmid. "Deshalb sollte man China indieses weltweit gültige Vertragswerk einbeziehen. Aber all dasgelingt nur, wenn der bestehende Vertrag aufrecht erhalten bleibt",so der SPD-Politiker. Das habe Trump aber bislang nicht versucht."Den Vertrag einfach in die Tonne zu treten und dann zu hoffen, esentstünde etwas Besseres daraus, das widerspricht allen Erfahrungen."In der Debatte über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien betonteSchmid, dass es der Koalitionsvertrag nur für eine ÜbergangsphaseVertrauensschutz gewähre. "Für die Zukunft ist klar, dass dafür keineGrundlage mehr besteht."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell