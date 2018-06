RNZ: Özdemir: Auf Niederlage Erdogans vorbereiten

Heidelberg (ots) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hält bei dertürkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahl eine Niederlage derregierenden AKP für möglich. "Auch Anhänger Erdogans beginnen zuzweifeln, ob der Kurs des Präsidenten wirklich richtig ist", sagte erder in Heidelberg erscheinenden Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg,Wochenendausgabe). "Wir sollten uns in Europa und Deutschland deshalbvorbereiten für den Fall, dass die Opposition die Wahlen dochgewinnt. Wir müssen schauen, wie wir beim Wiederaufbau von Demokratieund Rechtsstaat unterstützen können". Angesichts des Verfalls derLira brauche es "ein glaubwürdiges Angebot", um der Türkei aus derKrise zu helfen. "Erdogan ist nicht die Türkei, das dürfen wir nichtvergessen."Im Falle einer Niederlage müsse sich Erdogan "wahrscheinlich vorGericht verantworten müssen für alle seine Missetaten", so Özdemir.Deshalb würden Erdogan und sein Umfeld "alles tun, um an der Macht zubleiben".Angesichts vieler inhaftierter Journalisten könne man nicht voneiner fairen Wahl sprechen. "Wenn es eine faire Wahl in der Türkeigeben würde, hätte Erdogan wohl keine Chance mehr."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell