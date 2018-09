RNZ: Nicht ausruhen - Kommentar zum OECD-Bildungsbericht

Heidelberg (ots) - Seit dem Pisa-Schock vor 17 Jahren hatDeutschland einiges richtig gemacht. Die Investitionen in Bildungsind gestiegen, Lehrpläne wurden überarbeitet und - vielleicht derwichtigste Punkt - es rückte auch die unterschätzte Bedeutung derfrühkindlichen Bildung ins Bewusstsein der Politik. Der immensgestiegene Anteil der Unter-Dreijährigen, die eine Kita besuchen, istder Beleg dafür, dass sich hier viel getan hat. Aber zur Wahrheitgehört auch: Diejenigen, die Förderung am nötigsten hätten, erreichtdas Angebot oft nicht. Meist sind es eben doch die Sprösslinge derbesser ausgebildeten Mütter, die in den Genuss von vorschulischerBildung kommen. Die Forderung nach einer Kita-Pflicht ist da schnellbei der Hand, wäre aber vermutlich rechtlich und emotional nichtdurchsetzbar. Zumal das dem zweiten Schritt vor dem ersten gleichkäme. Denn trotz aller Fortschritte gibt es weiterhin viel zu wenigeKita-Plätze, noch dazu mit sehr unterschiedlicher Qualität. Bevor manEltern mit Zwang kommt, muss sich daran etwas ändern. Überlegungenfür eine einheitliche akademische Ausbildung von Erziehern sind einSchritt in die richtige Richtung. Qualität ist eben ein Werbeträgeran sich. Und von einer hervorragenden Kita in der Nachbarschaftlassen sich auch bildungsferne Eltern leichter überzeugen.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell