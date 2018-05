Heidelberg (ots) - Als Mittel gegen den Mangel an bezahlbarenWohnungen und Häusern wird das "Baukindergeld" wohl weitgehendwirkungslos bleiben. Und damit auch als Baustein zum Schutz vorAltersarmut. Es wird vor allem denen nutzen, die ohnehin kaufenwollen - oder, da rückwirkend gewährt, schon gekauft haben.Diejenigen, die weit davon entfernt sind, das nötige Eigenkapitalaufzubringen, werden nicht profitieren. Vierköpfige Familien mit105 000 Euro - das sind keine Bedürftigen, die da gefördertwerden. Im schlimmsten Fall wird das Baukindergeld die irrenEntwicklungen am Immobilienmarkt sogar befeuern. Modellrechnungenzeigen, dass es bei einem Kreditbetrag von 90 000 Euro dieKreditrate um ein Viertel senken könnte. Bei 270 000 Euro, inumkämpften Ballungsgebieten wahrlich keine Seltenheit, nur um einZehntel. So besteht die Gefahr, Kaufkraft in günstigere Gegend zulenken und auch dort die Preise anziehen zu lassen. Um das zuverhindern, müsste die Koalition die Förderung an den Kaufpreiskoppeln. Das allgemein förderlichere Modell, ein Bürgschaftsprogrammstatt Eigenkapitalspritze, steht sogar, am Rande, imKoalitionsvertrag. In der Umsetzung ist erst mal nicht die Rededavon.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell