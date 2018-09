RNZ: Kommentar: Erdogan-Besuch

Heidelberg (ots) - Will er den Abwärtstrend stoppen, muss Erdoganbei seinem Besuch auf Kredite und Investitionen aus Deutschlandhoffen. Und er kann nach allen Regeln der Vernunft nicht mit derAufkündigung des Flüchtlingsabkommens drohen, weil er auf dieMilliarden aus Europa angewiesen ist. Das verleiht Berlin die Stärke,Klartext zu reden: über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zumBeispiel oder über Deutsche in türkischer Haft. Es dürftenunangenehme Gespräche werden - daran ändert auch ein Staatsbankettnichts.Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell