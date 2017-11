RNZ: Koalitionsverhandlungen: JU-Chef Löbel warnt vorerst vor Personaldebatten

Heidelberg (ots) - JU-Chef Nikolas Löbel warnt vorerst vorPersonaldebatten - Erst nach Abschluss der Koalitionsverhandlungensoll es auch ums Personal gehen - "Neue Köpfe" seien aber wichtig fürdie Partei.Heidelberg. Der scheidende Vorsitzende der Jungen UnionBaden-Württemberg, Nikolas Löbel, rät dazu, vorerst aufPersonaldebatten zu verzichten. "Jetzt führen wir Sondierungen undmöglicherweise Koalitionsverhandlungen. Danach, aber erst danach,geht es auch ums Personal", sagte Löbel im Interview mit derRhein-Neckar-Zeitung (Samstag).Der CSU-Nachwuchs hatte sich am vergangenen Wochenende gegenParteichef Horst Seehofer in Stellung gebracht. Einen ähnlichenSchritt der baden-württembergischen Parteijugend erwartet Löbelnicht. "Angela Merkel war unsere Spitzenkandidatin, ist unsereBundeskanzlerin und soll auch Bundeskanzlerin bleiben", sagte der31-Jährige.Gleichzeitig stellte er klar, dass die CDU "neue Köpfe" brauche,damit sie als Partei sichtbar bleibe. "Da würde ich mir wünschen,dass in einem möglichen Jamaika-Kabinett, in der Partei, in derFraktion einige der sehr guten Köpfe aus der zweiten oder drittenReihe in die erste Reihe kommen", sagte Löbel derRhein-Neckar-Zeitung.Seinen Rückhalt hat Jens Spahn: "Er wäre sicherlich eineBereicherung, in welchem Amt auch immer."Insgesamt erwartet er von seiner Partei angesichts der Verlustebei der Bundestagswahl eine Kurskorrektur. "Die Union als Partei derMitte muss in der Mitte stehen. Aber manchmal muss man auch rechtsund links der Mitte Positionen besetzen, um die ganze Gesellschaftabzubilden", sagte Löbel. "Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dassneben der CDU eine rechte, konservative Partei im Landtag und imBundestag sitzt."Nikolas Löbel wurde 2011 an die Spitze der Jungen UnionBaden-Württemberg gewählt. Nachdem er bei der Bundestagswahl inMannheim das Direktmandat gewonnen hat, gibt er diesen Posten jetztauf. Am Samstag soll bei einem Landestag der Jungen Union in Mannheimein Nachfolger gewählt werden.https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-koalitionsverhandlungen-ju-chef-nikolas-loebel-warnt-vorerst-vor-personaldebatten-_arid,315490.htmlPressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell