RNZ: Koalition einigt sich auf Verbot von Kinderehen / Entwurf nächste Woche im Kabinett

Heidelberg (ots) - Kinderehen sollen in Deutschland automatischungültig sein, wenn einer der Partner bei der Trauung jünger als 16Jahre gewesen ist. Darauf haben sich Union und SPD verständigt. Daslange umstrittene Gesetz soll in der kommenden Woche vom Kabinett aufden Weg gebracht werden. Das sagte Unions-Fraktionsvize StephanHarbarth (CDU) der in Heidelberg erscheinenden Rhein-Neckar-Zeitung(Dienstagausgabe). Bei 16- bis 18-Jährigen soll das Familiengerichtüber eine Aufhebung entscheiden. "Zudem sollen Imame, die wiederholtTrauungen mit unter 16-Jährigen vollziehen, leichter ausgewiesenwerden können", sagte Harbarth. Für die betroffenen Kinder soll dasnicht gelten. Die Koalition sei sich einig, "dass Mädchen aus einerKinderehe aufenthaltsrechtlich nicht schlechter gestellt werdendürfen, als sie es als Verheiratete gewesen wären". SPD-FraktionsvizeEva Högl begrüßte die Einigung als "wichtiges Vorhaben" derKoalition. "Wir senden ein deutliches Signal in Richtung Kindeswohlund Schutz junger Frauen", sagte sie.